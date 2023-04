Hubschrauber Christoph 66 wird dauerhaft in Imsweiler stationiert

Jetzt steht es fest: der Rettungshubschrauber Christoph 66 bleibt in Imsweiler im Westen der Pfalz. Das Land und der ADAC haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Für die kommenden 25 Jahre wird der bisher befristet in Imsweiler im Donnersbergkreis stationierte Rettungshubschrauber nun aus der Westpfalz heraus zu seinen Einsätzen starten. Damit bleibt es beim bisherigen Betreiber - auch der aktuelle Standort bleibt erhalten.

ADAC wird Rettungswache in Imsweiler bauen

Neben dem Betrieb von Christoph 66 hat der ADAC auch die Genehmigung zum Bau und Betrieb einer Luftrettungsstation im Bereich Imsweiler/Dörnbach bekommen. Diese soll - so das Land - Anfang 2026 in Betrieb gehen. Bis dahin wird der Hubschrauber weiterhin von seinem bisherigen Standort am Flugplatz Imsweiler aus in die Luft gehen.

Der Rettungshubschrauber Christoph 66 wird für die kommenden 25 Jahre in Imsweiler stationiert. Ab Anfang 2026 soll zudem eine neu gebaute Luftrettungsstation in Betrieb gehen. IMAGO IMAGO / Fotostand

"Mit dem Ausbau der Luftrettung legen wir einen weiteren Meilenstein im Bereich der Notfallversorgung für die Westpfalz."

Der Hubschrauber kann nach Angaben des Landes sowohl für Intensivtransporte als auch für Notfalleinsätze eingesetzt werden. Zudem ist er bereits seit vergangenem Sommer mit einer 90 Meter langen Seilwinde ausgestattet. Dadurch sind auch schnelle Rettungseinsätze in unwegsamem Gelände möglich.

Christoph 66 fliegt im Rettungsdienstbereich Kaiserslautern

Das Einsatzgebiet von Christoph 66 umfasst Stadt und Kreis Kaiserlautern, die Kreise Kusel und Birkenfeld sowie den Donnersbergkreis. Verlegungstransporte von Klinik zu Klinik fliegt der Hubschrauber in ganz Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das Team der Station in Imsweiler im Donnersbergkreis besteht aus drei Piloten und vier Notfallsanitätern. Außerdem stehen 15 Notärzte der kooperierenden Krankenhäuser - dem Westpfalz-Klinikum, der Uniklinik Homburg und der Klinik in Idar- Oberstein - bereit. Im vergangenen Jahr 2022 hat der Rettungshubschrauber 1.885 Einsätze geflogen.

Seit 2019 gibt es einen Rettungshubschrauber für die Westpfalz

Im Westen der Pfalz wurde im Jahr 2018 zum ersten Mal ein Rettungshubschrauber stationiert. Seitdem hatte das Land immer nur befristete Konzessionen vergeben. Zu Beginn flogen die Luftretter der Johanniter von Sembach aus ihre Einsätze. Danach erhielt der ADAC den Zuschlag und stationierte seinen Hubschrauber erst in Eßweiler, später in Imsweiler.

Der jetzige Auftrag hat nach Landesangaben ein Gesamtvolumen von rund 80 Millionen Euro, heißt es aus Mainz. Daher könne man von einer der bundesweit größten Vergaben im Luftrettungsdienst sprechen.