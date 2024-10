Nach der Wahl: Wird Österreich wie Ungarn?

Nach der Parlamentswahl und dem Sieg der extrem rechten Partei FPÖ in Österreich äußert die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl ernste Sorgen um die demokratischen Strukturen des Landes. Sie befürchtet, dass Österreich politisch gesehen den Weg gehen könnte, den Ungarn in den vergangenen Jahren unter dem dortigen Regierungschef Orban genommen hat: "Wenn die FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Kickl an die Macht kommen sollte, dann bin ich nicht sicher, ob unsere demokratischen Institutionen das aushalten". Bei der Parlamentswahl gestern wurde die FPÖ stärkste Kraft. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn erläutert die Politikwissenschaftlerin Strobl außerdem Hintergründe und Details einer möglichen Regierungsbildung in Österreich.