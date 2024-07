Warum Biden seiner Vize Harris auch das Präsidentenamt übergeben sollte

per Mail teilen

Nach dem Rückzug des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf fordern Politiker von Bidens Demokratischer Partei, dass der 81-Jährige auch von seinem Amt zurücktritt und an seine Stellvertreterin Kamala Harris übergibt. Ihr werden derzeit die besten Chancen eingeräumt, als Kandidatin für das Präsidentenamt einzuspringen. Auch der Politik-Wissenschaftler Thomas Jäger hält diesen Schritt für angebracht. Jäger begründete das in SWR Aktuell: "Biden muss ihr die Chance geben, aus dem Amt heraus den Wahlkampf zu führen und dem Herausforderer Donald Trump auf Augenhöhe zu begegnen." So weit wolle Biden aber nicht gehen, „weil er für diese Präsidentschaft gekämpft hat.“ Allerdings sei noch unklar, warum Biden aus dem Kampf um seine Wiederwahl ausgestiegen sei. Aufschluss darüber verspricht sich Thomas Jäger von einer erwarteten Erklärung Bidens. "Wenn es bei den Gründen um Gesundheit geht, dann steht auch das Präsidentenamt zur Disposition", sagte Thomas Jäger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler.