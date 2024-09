Sie gilt als Superstar und eine der weltweit einflussreichsten Frauen: Taylor Swift. Doch wie groß ist ihr Einfluss, wenn es um die Präsidentschaftswahl in den USA geht? Unmittelbar nach dem Ende des TV-Duells zwischen den beiden Kandidaten hat sie sich für die Demokratin Kamala Harris ausgesprochen. Die Musikwissenschaftlerin und Taylor-Swift-Forscherin Svenja Reiner sagte in SWR Aktuell, danach habe es zumindest einen messbaren Effekt bei Google-Suchanfragen gegeben, der mit Taylor Swifts Äußerungen zusammenhängen könnte. Eine Statsitik zeige, dass an zwei Momenten in der Debatte viele Leute bei Google gesucht hätten, wie man sich zur Wahl registriere. Einmal als Trump den Sturm auf das Kapitol in Wahsington am 6. Januar 2021 verharmlost habe. Und zu dem Zeitpunkt, als Taylor Swift dazu aufgerufen habe, sich als Neu-Wähler zu registrieren, so Reiner.

Dennoch sei es schwierig zu sagen, wie groß der Einfluss von Taylor Swift auf die US-Wahl sei. Warum das so ist und weshalb sich Taylor Swift vermutlich gerade jetzt zu Wort gemeldet hat, darüber hat SWR Moderator Bernhard Seiler mit Musikwissenschaftlerin Svenja Reiner gesprochen.