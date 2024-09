Nach erstem TV-Duell Harris-Trump: "Auswirkungen auf Wahl eher gering"

In der vergangenen Nacht war es so weit: Das erste TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Laut Umfragen waren über 60 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer mehr von der demokratischen Kandidatin Harris überzeugt. Aber: Welchen Einfluss haben solche Fernseh-Duelle tatsächlich auf die Wahl? Rachel Tausendfreund, USA-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, meint, die Auswirkungen sind normalerweise eher gering. Aber: "Wir haben bei Joe Biden Anfang des Sommers gesehen, wenn etwas total schief läuft, dann kann es schon eine große Auswirkung haben", so Tausendfreund im SWR. Gestern hätten dagegen beide Kandidaten geliefert, was erwartet wurde. "Hier werden die Auswirkungen deshalb wirklich begrenzt sein", erklärt Tausendfreund. Was Trump und Harris aus dem Duell für den weiteren Wahlkampf lernen können, bespricht die USA-Expertin Tausendfreund mit SWR Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer.