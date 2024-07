Klimaneutrale Kreuzfahrten: Zukunftsmusik oder schon bald möglich?

Die Kreuzfahrt-Branche sieht sich heftiger Kritik der Umweltverbände ausgesetzt. Denn die großen Schiffe gelten als klima- und umweltschädlich. Der Naturschutzbund NABU hat ein Ranking erstellt, wie die einzelnen Reedereien in Sachen Klimabilanz aufgestellt sind. In Deutschland hat die „Mein Schiff“-Flotte der Kreuzfahrtgesellschaft TUI-Cruises am besten abgeschnitten. Unter anderem deshalb, weil eines ihrer Schiffe mit klimaneutralem Methanol fahren kann – Methanol gilt als ein Schiffs-Treibstoff der Zukunft. SWR-Umweltredakteur Martin Thiel schränkt aber ein, dass Methanol noch nicht in großen Mengen zur Verfügung stehe: „Es gibt noch nicht genug E-Fuels, um ganze Schiffsflotten zu versorgen. Aber Verkehrsexperten gehen davon aus, dass sich das zeitnah ändert.“ Welche Antriebe bis dahin in Frage kommen und warum Norwegen beim klimaneutralen Schiffsantrieb führend ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr mit Martin Thiel gesprochen.