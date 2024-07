25. Welt-Aids-Konferenz: "Müssen jede Generation neu aufklären"

per Mail teilen

In München beginnt heute die 25. Welt-Aids-Konferenz. Es ist die größte Fachveranstaltung zum Thema HIV und AIDS weltweit. Seit 1985 wird diese Konferenz ausgerichtet, damals waren HIV und AIDS noch ganz neu, sehr oft mit dem Tod der Patienten verbunden und mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung der Betroffenen. Mittlerweile hat sich einiges getan, gesellschaftlich und medizinisch. Warum das aber auch ein Problem sein kann, erklärt Holger Wicht, Sprecher der Deutschen Aidshilfe, im SWR: "Wir tun gut daran, wieder mehr darüber zu reden. Das große Drama wie in den 80er, 90er Jahren ist zum Glück nicht mehr da, das war ja furchtbar. Aber dadurch vergessen viele Menschen die Krankheit schnell. Jede Generation muss also neu aufgeklärt werden." Wie Menschen mit HIV heutzutage leben können, bespricht Wicht mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.