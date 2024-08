Light-Produkte: Ungesünder als ihr Ruf?

per Mail teilen

Wer Lust hat auf ein bestimmtes Süßgetränk, aber nicht so viel Zucker zu sich nehmen möchte, greift möglicherweise zur Light-Variante. Schließlich ist da, so steht es auf dem Etikett, deutlich weniger Zucker enthalten als in der „normalen“ Version.

Niemals Light-Produkte

Der deutsche Sternekoch Christian Henze hat im Gespräch mit den Kollegen von SWR3 allerdings gesagt, man sollte niemals Light-Produkte essen oder trinken. Was Ernährungsberaterin Anna Dandekar rät, hören Sie in ihrem Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.