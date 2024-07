Liebesbetrug im Internet: "Das kann jedem von uns passieren!"

per Mail teilen

"Love-Scamming" oder "Romance-Scamming" ist die digitale Variante des Heiratsschwindels: Betrügerinnen und Betrüger erstellen auf Social Media-Plattformen oder Dating-Portalen falsche Profile von sich und gaukeln die große Liebe vor – dabei wollen sie nur an das Geld ihrer Opfer. "Die Betrüger arbeiten mit der Sehnsucht der Menschen nach Zuneigung", sagt Carina Kneip von der Präventionsstelle des Landeskriminalamts in Rheinland-Pfalz. Jeder von uns könne auf diese Art zum Opfer werden. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt Kneip, wie die Betrüger genau vorgehen - und gibt Tipps, wie sie zu erkennen sind. Hören Sie auch, was man als Betroffene/r auf jeden Fall tun sollte.