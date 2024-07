Klimafreundlich reisen: Wie das gelingen kann

Bei uns in Deutschland und speziell im Südwesten kommt der Sommer in diesem Jahr erst so allmählich in Schwung. Ganz anders sieht es im Süden Europas aus: Hitzewellen und Waldbrände werden von dort gemeldet. Und trotzdem reisen wir als Touristen weiter dorthin - obwohl sogar teilweise wegen Hitze schon ganze Attraktionen geschlossen werden oder das Wasser rationiert wird. Um diesen Gegensatz geht es in dieser Woche in unserer Klima-Hintergrundreihe. Und speziell über das Tourismus-Thema hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Karen Wittel gesprochen. Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende von anders reisen e. V. und führt auch selbst ein Reisebüro. Sie erklärt etwa, wie es zusammenpasst, dass wir auf der einen Seite die Berichterstattung über krisenhafte Zuspitzungen beim Klima haben und Menschen auf der anderen Seite weiter in solche Krisengebiete reisen.