Klima: Darum ist zu viel Regen im Sommer schlecht fürs Klima(-Bewusstsein)

Sonne, Hitze und kräftige Gewitter - dann wieder Dauerregen, Starkregen, Nieselregen. Dieser Sommer fühlt sich nur zeitweise auch sommerlich an - in großen Teilen sind wir weit entfernt von dem, wie sich viele einen Sommer mit Erderwärmung im Klimawandel vorgestellt haben. Aber: Wetter und Klima sind nicht das Gleiche – und am Ende hat das alles doch sehr viel mit uns zu tun. In unserer Serie schauen wir in dieser Woche auf scheinbar Gegensätzliches: Auf den Sommer, der zeitweise heftig ins Wasser fällt – und auf die Erderwärmung, die uns trotzdem zu schaffen macht.

Einer der renommiertesten Klimaforscher nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich berichtet er, wie er die beiden großen kognitiven Probleme in seinem Bereich erlebt: die Verwechslung von Wetter und Klima sowie die Unfähigkeit, das eigene Handeln ohne "Belohnung" in der baldigen Gegenwart anzupassen.