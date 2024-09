Info-Date am Mittag: Union nimmt an Migrationsgipfel teil ++ Proteste bei Autozulieferer ZF

Die Union hat ihre Teilnahme am heutigen Gespräch mit der Bundesregierung zur Migrationspolitik zugesagt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, sagte, man werde sehen, ob Union und Ampel-Regierung die gleiche Sichtweise hätten und gemeinsam vorgehen könnten.

Proteste bei Autozulieferer ZF

Bundesweit protestieren heute Beschäftigte des Autozulieferers ZF Friedrichshafen gegen den geplanten Stellenabbau. Am Konzernsitz in Friedrichshafen ziehen rund 3.000 Betroffene in einem Protestmarsch durch die Stadt. Am Firmenstandort in Mannheim gibt es einen Autokorso.