Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will bis zu 14.000 Stellen streichen. Dagegen wollen heute bundesweit tausende Beschäftigte auf die Straßen gehen. Das Unternehmen begründete den Stellenabbau unter anderem mit der rückläufigen PKW-Produktion und dem Wandel zur E-Mobilität, wofür man weniger Personal benötige. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei ZF, Achim Dietrich, hält dies für vorgeschobene Argumente.

In SWR Aktuell sagte Dietrich: "Die E-Mobilität hat sich verschoben, deshalb ist es dummes Zeug, sich jetzt hinter Argumenten zu verstecken, die E-Mobilität würde zu dem Arbeitsplatzabbau führen. Wir sind mittendrin, noch Getriebe für BMW, VW und andere Hersteller zu produzieren - und hier, in Friedrichshafen - für LKW-Hersteller, wie MAN und DAF. Das bedeutet, der jetzige Stellenabbau in den nächsten ein oder zwei Jahren hat mit der Elektromobilität nichts zu tun."

Seiner Ansicht nach liegt der Grund in der Strategie des Managements:



Es ist das alte Rezept, das wir aus Amerika kennen. Die Manager glauben, dass sie mit weniger Personalkosten die Gewinne steigern können. Das ist das Ziel - und das wird von McKinsey auch so beraten. Dort wird erklärt, dass andere Firmen mit weniger Personal gleich viel Leistung bringen. Das wird aber so nicht funktionieren. Der Stellenabbau wird nur funktionieren, wenn man auf die Leistungen des Beschäftigens auch verzichten kann – und das können wir im Moment nicht.

Letztes Mittel: Aufruf zum Streik

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende geht nicht davon aus, dass es Gespräche geben wird: "Wir werden aber den kompletten Werkzeugkasten des Betriebsrats ausnutzen, um Druck aufzubauen. Das letzte Mittel der IG Metall wäre der Aufruf zu einem Streik, zum Beispiel für einen Zukunfts- und Sozialtarifvertrag", so Dietrich. Welche Auswirkungen der Jobabbau für die ZF-Standorte und die Städte haben könnte, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Dietrich gesprochen.