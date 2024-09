Krankenkasse wechseln oder nicht? "Es lohnt sich nicht, treu zu sein"

Viele Krankenkassen haben in den vergangenen Wochen die Zusatzbeiträge erhöht - und das müssen sie, so hat es der Bundestag beschlossen, den Versicherten nicht mehr per Brief mitteilen. Eine allgemein zugängliche Information reicht. Das heißt für die Versicherten: Sie bekommen die Erhöhung unter Umständen nicht mit und verpassen die Frist für das Sonderkündigungsrecht. Das ist aber nicht so schlimm, wie es sich zunächst anhört - im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt Julia Rieder vom Geldratgeber "Finanztip", wie sich trotzdem bis zu etwa 300 Euro im Jahr sparen lassen.