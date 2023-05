Krankenversicherung: Lieber privat oder gesetzlich?

per Mail teilen

Rund 90 Prozent aller Menschen in Deutschland sind in einer gesetzlichen Krankenversicherung. Wer weniger als 5.550 Euro im Monat brutto verdient, wird in der Regel bei einer der AOK, einer Ersatz- oder Betriebskrankenkasse versichert sein. Wer mehr Geld bekommt, kann auch dort bleiben, ist dann aber freiwillig versichert und hat die Wahl - zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung.

Welche Versicherungsform für wen die bessere Wahl ist und welche Besonderheiten zu beachten sind, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Julika Unger besprochen. Sie ist Gesundheitsberaterin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.