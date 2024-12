Frühstücks-Quarch: Vertrauensfrage

Es war das innenpolitische Thema der Woche: Die Vertrauensfrage des Kanzlers im Bundestag. Und wie geplant, hat Olaf Scholz am Montagnachmittag die Abstimmung verloren. Seine Amtszeit geht zu Ende. Am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Die Reaktionen sind unterschiedlich: Politiker von CDU und CSU sprachen von einem "Tag der Erlösung" - politische Beobachter beklagten hingegen, die Bundestagsdebatte vor der Abstimmung seine eine hitzige Wahlkampf-Veranstaltung gewesen. War also die Vertrauensfrage dem Vertrauen der Wähler in die Politik eher förderlich oder bleibt der Vertrauensverlust bestehen? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.