Die Waffenruhe im Libanon hält bislang. Die islamistische Hisbollah feuert keine Raketen mehr auf Israel ab, und Israel beschießt den Libanon nicht mehr. Die Menschen dort atmen auf – viele kehren in ihre Häuser zurück. Erleichterung herrscht auch an der Johann-Ludwig-Schneller-Schule im Libanon, die der „Evangelische Verein der Schneller-Schulen“ EVS aus Stuttgart betreibt. Die Schule liegt etwa 60 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel. Immer wieder sind dort Raketen eingeschlagen. EVS-Geschäftsführer Uwe Gräbe hat in den vergangenen Tagen beinahe stündlich Kontakt mit der Schule im Libanon gehabt. Was er von dort gehört hat, erklärt Gräbe im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.