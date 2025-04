Seit Jahren plant Koblenz ein neues Wohnquartier auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne. Jetzt hat die Stadt bekannt gegeben, dass die Abrissarbeiten im Sommer beginnen.

Nach jahrelangen Planungen des neuen Wohnquartiers am Festungspark in Niederberg wurde in der vergangenen Woche der Bebauungsplan vom Koblenzer Stadtrat verabschiedet. Damit sei das Projekt jetzt in "trockenen Tüchern", sagt der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas.

Rund 750 neue Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sollen in den kommenden Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne entstehen. 150 Wohnungen sind laut Lukas als Sozialwohnungen geplant. Das sei besonders wichtig für die Stadt. Denn Koblenz habe mittlerweile weniger als tausend Sozialwohnungen. Diese Marke würde mit dem neuen Quartier wieder überschritten, sagt Lukas: "Es ist essentiell, auch den Leuten mit Wohnberechtigungsschein etwas anbieten zu können."

Quartier am Festungspark in klimaangepasster Bauweise Ursprünglich waren in dem neuen Quartier mehr Wohnungen geplant. Jetzt sollen zusätzlich freie Fläche entstehen, auf denen Regenwasser versickern kann, damit weniger in die Kanalisation läuft. Experten gehen davon aus, dass es wegen des Klimawandels in Zukunft häufiger sehr stark regnen oder extrem trocken sein wird. Das neue Wohnviertel soll laut Stadt außerdem mit Geothermie beheizt und an das Nahwärmenetz angeschlossen werden.

Mobilitätskonzept soll Individualverkehr reduzieren

In den vergangenen Jahren hatten Einwohner Niederbergs immer wieder die Sorge geäußert, dass das Wohnquartier zu einer höheren Verkehrsbelastung in dem Stadtteil führen könnte. Baudezernent Andreas Lukas verweist auf das Verkehrskonzept der Stadt, das dafür Lösungen biete: "Wir gehen davon aus, dass wir den Individualverkehr von der Charlottenstraße und der Arenberger Straße weitgehend weghalten können."

Die Pläne der Stadt sehen vor, dass die Kniebreche für Autos gesperrt wird. Außerdem sollen nach Angaben des Baudezernenten die Radwege weiter ausgebaut werden, eine neue Buslinie soll durch das gesamte Quartier am Festungspark fahren. Auch eine Mobilitätsberatung und Carsharing-Angebote seien in Planung.

Kosten für Lärmschutz an Häusern wird erstattet

Dass durch das neue Quartier zusätzlicher Verkehr entsteht, ist allerdings auch der Stadt bewusst. Da, wo der Verkehrslärm voraussichtlich deutlich zunehmen wird, sollen deswegen die Kosten für Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden erstattet werden. Das können zum Beispiel Schallschutzfenster oder Lüftungsanlagen sein. Die Zuschüsse werden laut Stadtverwaltung auf 75 Prozent der entstehenden Kosten festgesetzt.

Abriss der alten Kasernengebäude ab Sommer 2025

Für Koblenz sei das Quartier am Festungspark ein sehr wichtiges Projekt, sagt Baudezernent Lukas. Ein Zeitplan für die Entwicklung der ehemaligen Fritsch-Kaserne steht bereits: Die alten Kasernengebäude sollen schon ab diesem Sommer abgerissen werden.

Die Erschließung des Geländes soll dann im kommenden Jahr folgen. Andreas Lukas rechnet damit, dass die neuen Gebäude ab 2027 gebaut werden. Schon ein Jahr später sollen die ersten Bewohner einziehen. Bis das Quartier vollständig fertig sei, werde es aber voraussichtlich bis 2032 dauern.