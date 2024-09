Brückenforscher: Wie einsturzgefährdet sind die Brücken in Deutschland?

Nachdem in Dresden die Carolabrücke teilweise eingestürzt ist, stellt sich die Frage: Wie ist es um die Brücken im Land bestellt? Viele wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut und sind möglicherweise für den heutigen Verkehr nicht ausgelegt. In diese Richtung gehen auch die Vermutungen von Brückenforscher Torsten Leutbecher. Der Professor für Massivbau an der Universität Siegen gibt im Gespräch mit SWR Aktuell aber Entwarnung: "Man kann daraus nicht ableiten, dass regelmäßig Einstürze damit verbunden sind. Denn wir haben parallel ja auch ein System der Bauwerksüberwachung". Veränderungen wie Risse würden bei regelmäßigen Checks frühzeitig entdeckt, sodass ein Einsturz wie in Dresden vermieden werden könne. Wie solche Prüfungen aussehen und wie sicher sie sind – auch im Hinblick auf Sparmaßnahmen aus der Politik – darüber hat SWR Aktuell Moderator Gerald Pinkenburg mit dem Brückenforscher Leutbecher gesprochen.