Belastungstest: Moseltalbrücke der A61 am Sonntag voll gesperrt

Am Sonntag wird die Moseltalbrücke bei Winningen zum Lkw-Parkplatz. Auf einem Teil der maroden Autobahnbrücke sollen gleichzeitig 24 Vierzigtonner parken, um zu testen, wie sich die Stahlkonstruktion durch das Gewicht verändert.

Für die Arbeiten muss die Brücke laut Autobahn GmbH am Sonntag zwischen Dieblich und Winningen voll gesperrt werden. Der Verkehr werde weiträumig umgeleitet. Demnach werden Autos und Lkw zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr in Dieblich (Richtung Norden) und Metternich (Richtung Süden) von der A61 abgeleitet. Der Verkehr werde größtenteils durch Koblenz umgeleitet.

Eine Alternative zur Vollsperrung der Autobahn gebe es während der Untersuchung nicht, teilten die Autobahnbauer mit. Denn bei den Messungen dürfe es kaum Schwingungen an dem Bauwerk geben. Demzufolge schwankt die mit 136 Metern zweitgrößte Autobahnbrücke Deutschlands, wenn Autos und Lkw darüber fahren, immer leicht hin und her.

Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen ist 136 Meter hoch und 935 Meter lang. Autobahn GmbH

Messungen mit 960 Tonnen Gewicht in der Mitte der Brücke

Im vergangenen Herbst haben die Experten nach eigenen Angaben bereits umfangreiche Messungen am gesamten Brückenbauwerk gemacht. Diese Messungen seien im "verkehrsfreien Zustand" entstanden. Das verwendete Rechenmodell werde jetzt anhand "realer Beanspruchungen des Stahlüberbaus kalibriert", heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH.

Dazu sollen den Angaben zufolge am Sonntag 24 Lkw je 40 Tonnen in drei Reihen im längsten Brückenfeld (direkt über der Mosel) zueinander aufgestellt werden. Die Ergebnisse dieser Messungen würden anschließend auch in die Planungen zur Sanierung einfließen.

Lange Risse: Moseltalbrücke muss saniert werden

Dass die Moseltalbrücke dringend saniert werden muss, steht seit gut einem Jahr fest: Anfang 2023 wurden Risse auf der Gesamtlänge der Bauwerks von fast einem Kilometer entdeckt. Ein zunächst befürchtetes Lkw-Verbot soll es nicht geben, es bleibt bei Tempo-Beschränkungen. Schwertransporte über 44 Tonnen dürfen die Brücke allerdings nicht befahren.

Nach Angaben der Autobahn GmbH sollen die Arbeiten zur Instandsetzung der Moseltalbrücke noch in diesem Jahr beginnen. Die Planungen für die aufwändige Sanierung laufen schon seit einigen Monaten.

Knapp 50.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Moseltalbrücke

Die Autobahnbrücke über die Mosel bei Winningen ist ein beeindruckendes Bauwerk: 136 Meter hoch und 935 Meter lang. Über sie fahren jeden Tag im Schnitt knapp 50.000 Autos und Lkw. Ihre Stützpfeiler liegen teilweise bis zu 218 Meter auseinander.

Das bedeutet, die Stahlkonstruktion der Brücke, auf der die Fahrbahn aufgebaut ist, muss einiges aushalten. Und zwar seit gut 50 Jahren, denn die Brücke wurde 1972 für den Verkehr freigegeben.