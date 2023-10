A61-Moseltalbrücke am Sonntag voll gesperrt

Die A61-Moseltalbrücke bei Winningen wird am Sonntag von 9 bis 17 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür sind aufwendige Messungen am kompletten Bauwerk.

Sendung am Sa. , 28.10.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz