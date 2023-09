Meinung: Gipfel-Kreuze

Der Begriff "Gipfel" weckt in der Politik hohe Erwartungen. "Spitzen-Treffen" wird oft gleichgesetzt mit "Spitzen-Ergebnissen" - oft genug zu Unrecht, meint Pascal Fournier.

"Über allen Gipfeln ist Ruh' / In allen Wipfeln / Spürest Du kaum einen Hauch". Goethes Schilderung einer Abendstimmung im September 1780. Gut, okay, es war wohl ANFANG September 1780, aber wer hätte gedacht, dass dieses Gedicht die politische Lage im Land Ende September 2023 so genau beschreibt?!

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Der Wohnungsbaugipfel

In dieser Woche ist die bundespolitische Landschaft nämlich um gleich zwei Gipfel reicher geworden: Da war zum einen am Montag der Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt, nach dessen Ende mit viel Tamtam ein paar ziemlich überschaubare Maßnähmchen präsentiert wurden, um der darbenden Baubranche unter die Arme zu greifen. Ach ja, und um die wachsenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen, natürlich! Die zwei wohl wichtigsten Verbände der Branche hatten sich die Teilnahme am Gipfel in weiser Voraussicht gleich geschenkt.

Der Chemie-Gipfel

Dann, am Mittwoch: der Chemie-Gipfel. Wieder im Kanzleramt. Da waren dann zwar Vertreter der Branche und auch Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aus betroffenen Bundesländern anwesend - aber mehr als am Montag kam bei dem Treffen eigentlich auch nicht heraus, vor allem nicht der erhoffte günstige Industriestrompreis. Stattdessen gab's die Ankündigung, das Ganze an eine Arbeitsgruppe zu delegieren. Die soll jetzt Vorschläge ausarbeiten. Wie dichtete Goethe so schön: "Spürest Du kaum einen Hauch". Von einem Ergebnis ganz zu schweigen!

Knapp unter dem Gipfel

"Der Gipfel gehört Dir erst, wenn Du wieder unten bist - vorher gehörst Du ihm." Dieser Satz stammt von Hans Kammerlander, einer Tiroler Bergsteigerlegende. Und er muss es schließlich wissen. Denn: Er war ja oben, damals, 1985, auf dem Annapurna, auf 8091 Metern, gemeinsam mit - Reinhold Messner. Oder - vielleicht auch nicht. Vielleicht waren die beiden nur auf 8086 Metern, fünf Meter unterhalb des Gipfels, wie ein Himalaya-Experte vermutet. Und jetzt ist gar nicht mehr sicher, wer da eigentlich wem gehört…

Gipfel oben oder unten? Eine Frage der Perspektive

Halten wir's doch mit einem anderen Weisen des Abendlandes - "Rolling Stones"-Frontmann Mick Jagger. Der hat mal über seine Band gesagt - ZITAT: "Wir sind immer oben. Und wenn wir mal unten sind, ist eben unten oben." ZITATENDE. Und darüber ist dann ja auch wieder Ruhe. Also: Alles nur eine Frage der Perspektive!