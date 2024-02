Meinung: Kirchlich heiraten unter einer Stunde

Paare haben sich in einer evangelischen Kirche in Pforzheim mit kurzem Vorlauf in weniger als einer Stunde trauen lassen. Für Martin Rupps käme das nicht in Betracht.

Unter einer Stunde brauchen Sie für das Zubereiten eines Heidelbeerstrudels, die Fahrt von Stuttgart nach Heilbronn – und Ihre kirchliche Trauung. Geht nicht? Geht! „Es braucht das Paar, vielleicht einen Pfarrer, den Trauspruch und den Segen. Mehr braucht’s nicht (…)“, sagt Pfarrerin Ruth Nakatenus von der evangelischen Kirche in Pforzheim. Zusammen mit vier weiteren Pfarrerinnen und Pfarrern hat sie am Wochenende 30 Paare im Turbo-Modus getraut. Eine Anmeldung dafür war kurzfristig, also recht spontan möglich. Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer Keine monatelangen Vorbereitungen, kein teures Brautkleid, kein Festschmaus für die bucklige Verwandtschaft – auf den ersten Blick erscheint das konsequent in einer Zeit, da viele Paare nicht mehr klassisch heiraten wollen. Auf dem Standesamt erscheinen sie mit kleiner oder ohne Entourage. Vergleichbares war jetzt in Pforzheim auch kirchlich möglich, versehen mit dem theologischen Segen der Macherinnen und Macher. Der Tag der kirchlichen Trauung sei mit vielen Erwartungen verbunden, so der mitwirkende Pfarrer Malte Dahmen. „Wir möchten den Tag von diesen Erwartungen befreien und uns auf den Segen Gottes konzentrieren.“ SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren. Das mag jede bzw. jeder nach eigener Façon entscheiden – für mich käme eine Turbo-Trauung nicht in Betracht. Ich will bei Pfarrerin Ruth Nakatenus keinen Gebrauchtwagen kaufen oder einen Vortrag über Martin Luther hören, sondern sie zur Zeugin eines Bundes machen, der ein irdisches Leben lang halten soll. Da darf es schon würdiger, festlicher, feierlicher zugehen. Eine monatelange Vorfreude eingeschlossen. Und selbst wenn die Fete mich bzw. uns teuer kommt – einmal ist keinmal, weil es bei der einen Ehe bleibt – hoffentlich! Der Artikel gibt die Meinung des Autors/der Autorin wieder. Meinungsartikel sind ausdrücklich subjektiv, bewerten ein aktuelles Thema und ordnen es ein. Persönliche Kritik und Einschätzungen in Meinungsbeiträgen stützen sich jedoch immer auf Fakten, die wir recherchieren und über die wir in unserem Angebot nach journalistischen Kriterien berichten - sorgfältig, wahrheitsgetreu und ausgewogen.