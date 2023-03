Am Dienstag sind auch Kita-Beschäftigte in Aalen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Indes gehen laut ver.di die Warnstreiks am Ostalbklinikum und anderen Krankenhäusern weiter.

Die Arbeitsniederlegungen am Ostalbklinikum in Aalen sowie an den Krankenhäusern in Ehingen, Blaubeuren und Langenau (Alb-Donau-Kreis) werden am Dienstag laut Gewerkschaft ver.di fortgesetzt. Zusätzlich sind auch die Beschäftigten der städtischen Kindertagesstätten in Aalen ganztägig zum Warnstreik aufgerufen.

Warnstreiks in Aalen - Gewerkschaft spricht von "Schulterschluss"

Demnach soll es am Dienstag in Aalen einen Demonstrationszug zum Landratsamt des Ostalbkreises geben. Dort ist eine gemeinsame Kundgebung geplant. Die Gewerkschaft ver.di spricht in ihrer Pressemitteilung dazu von einem "Schulterschluss". Man sei nicht bereit, einen weiteren Reallohnverlust hinzunehmen.

Die Eltern, die Kinder in den betroffenen Einrichtungen haben, seien bereits vorige Woche informiert worden, heißt es weiter.

Fortsetzung der Warnstreiks an Krankenhäusern

An den Krankenhäusern in Blaubeuren, Ehingen, Langenau (Alb-Donau-Kreis) gehen die Warnstreiks im Streit um Lohnerhöhungen weiter.

In Ehingen ist ebenfalls ein Demonstrationszug geplant. Am Marktplatz soll eine Abschlusskundgebung stattfinden. An den Aktionen werden auch die Streikenden aus Blaubeuren teilnehmen, so die Mitteilung.

Außerdem sind die Beschäftigten der Stadt Laupheim (Kreis Biberach) am Dienstag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Bauhofmitarbeiter, Kita-Beschäftigte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und weiterer Einrichtungen werden sich nach Plänen der Gewerkschaft am Marktplatz vor dem Rathaus versammeln.

Am Mittwoch Warnstreik im Nahverkehr Ulm

Die Auseinandersetzungen in der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst gehen am Mittwoch in Ulm weiter. Busse und Bahnen sollen erneut in den Depots bleiben. Über voraussichtliche Einschränkungen informieren die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf ihrer Website.