Die Gewerkschaft ver.di ruft auch in dieser Woche zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. In den Kliniken in Mutlangen und Ellwangen soll nur im Notfall operiert werden.

Auch in dieser Woche ruft die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Streik auf. Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd in Mutlangen und in der Virngrund-Klinik in Ellwangen sollen am Montag nur Not-Operationen stattfinden. Außerdem soll der Baubetriebshof bestreikt werden.

Notfall-Team für Operationen in Mutlangen

Laut der Gewerkschaft ver.di entfallen am Montag alle geplanten Operationen. Für Notfälle stehe aber ausreichend Personal bereit. Die Streikenden haben sich bereits am Morgen vor dem Haupteingang der Stauferklinik Schwäbisch Gmünd in Mutlangen zu einer Kundgebung versammelt.

Auch die Beschäftigten der städtischen Baubetriebe in Schwäbisch Gmünd sind zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. "Die Beschäftigten brauchen jetzt eine deutliche Erhöhung ihrer Tabellenlöhne und nicht erst im Herbst", so eine Gewerkschaftssprecherin. Zuletzt habe es im April 2022 eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent gegeben. Danach seien die Preise explodiert und vielen reiche das Geld nicht mehr bis zum Monatsende.

Ulm: In der Verwaltung Beschäftigte legen Arbeit nieder

In Ulm sind Beschäftigte der städtischen IT-Abteilung zum Warnstreik aufgerufen. Ver.di zufolge besteht bei der Stadtverwaltung Ulm eine hohe Solidarität zwischen den Abteilungen. Mitarbeitende in den höheren Entgeltgruppen machten sich für Kolleginnen und Kollegen in den unteren Entgeltgruppen stark.

Am Dienstag auch Warnstreik an Ellwanger Klinik

Weiter geht es dann am Dienstag auf dem Baubetriebshof und der Virngrund-Klinik in Ellwangen. Auch hier legen die Beschäftigten der Abteilungen OP und Anästhesie den ganzen Tag über die Arbeit nieder. Am Mittwoch seien weitere Aktionen in Ulm und Aalen zum Frauentag geplant.

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Vergangenen Freitag ist auch in Ulm der Nahverkehr bestreikt worden. Die Beschäftigten hatten sich mit der "Fridays for Future Bewegung" solidarisiert, die zeitgleich zu Demonstrationen aufgerufen hatte.