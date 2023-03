Am Freitag fallen in Ulm viele Busse aus. Die Straßenbahn steht still. Grund ist ein gemeinsamer Streik von ver.di und Fridays for Future. Es geht um höhere Löhne und den Klimaschutz.

Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Geld für die Beschäftigten der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Fridays for Future fordert einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Beides funktioniere aber nur gemeinsam. Aus diesem Grund streiken die Organisationen am Freitag zusammen. Das führt in Ulm und Neu-Ulm zu massiven Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr. Am Freitag fallen viele Busse aus - die Straßenbahn fährt gar nicht Die Straßenbahnlinien 1 und 2 entfallen komplett. Auf den Linien 4 und 11 findet jeweils nur eine einzige Fahrt statt. Auf den Linien 5, 7, 10, 15 und E entfallen über den Tag verteilt zahlreiche Fahrten. Alle anderen Linien sowie die Nachtbusse können ohne Einschränkungen fahren. Genauere Angaben zu den Fahrtzeiten finden sich auf der Homepage der SWU. Die Forderungen von ver.di sind klar: 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Mindestens aber 500 Euro. Aufgrund von Inflation und Kostensteigerungen sei bei vielen am Ende des Monats sonst nicht mehr genügend Geld vorhanden. Fridays for Future: Klimaschutz nur durch die Mobilitätswende schaffbar Auch für die Klimaaktivisten von Fridays for Future sei der öffentlichen Nahverkehr wichtig. Laut Laurin Bischoff von der Ortsgruppe Ulm wird durch den Individualverkehr zu viel CO2 ausgestoßen. Das könnte man durch den Ausbau von Bus- und Bahnangeboten reduzieren. Das ginge aber nur dann, wenn die dortigen Angestellten auch angemessen bezahlt werden. Globaler Klimastreik: Aktionen in mehreren Städten der Region Der Klimastreik von Fridays for Future startet um 15 Uhr auf dem Münsterplatz. In Aalen und Schwäbisch Gmünd geht Fridays for Future ebenfalls auf die Straße, dort eine Stunde später. Der Klimaprotest in Heidenheim startet bereits um 12 Uhr. Streiks für Bus und Bahn sind an diesen Orten noch nicht geplant.