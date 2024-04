per Mail teilen

Auf der A7 in Höhe Aalen-Ebnat sind am späten Samstagabend drei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden laut Polizei verletzt. Ein Fahrer floh vom Unfallort.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am späten Samstagabend bei einem Unfall auf der A7 in Höhe Aalen-Ebnat (Ostalbkreis) im Einsatz gewesen. Insgesamt drei Autofahrer waren in einen Unfall verwickelt. EIn 61-Jähriger wurde schwer, drei weitere Menschen leicht verletzt.

Dritter Autofahrer fährt in Unfallstelle

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 61-Jährige Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Aalen-Oberkochen in Fahrtrichtung Ulm mit einem bislang unbekannten Fahrer zusammengestoßen. Beide Wagen blieben auf der Autobahn stehen. Ein 24-jähriger Mann erkannte den Unfall zu spät. Er prallte mit seinem Wagen gegen das bislang unbekannte Unfallfahrzeug.

Dieses Auto schleuderte gegen den 61-Jährigen, der inzwischen aus seinem Wagen ausgestiegen war. Der unbekannte Fahrer gab Gas und floh. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er bislang nicht gefasst werden. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall, auch um den genauen Hergang des ersten Zusammenstoßes zu klären.

Vier Verletzte und eine Vollsperrung der A7

Der 61-jährige Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei weiteren Insassen seines Autos wurden beim ersten Zusammenstoß leicht verletzt. Die A7 war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Ulm für drei Stunden voll gesperrt.