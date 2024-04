Fünf Menschen sind Montagnacht bei einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt verletzt worden. Ein Auto war gegen einen Sattelzug geschleudert, anschließend gab es zwei Folgeunfälle.

Auf der A8 in Höhe Dornstadt im Alb Donau-Kreis hat sich am Montag zunächst ein Unfall mit einem Sattelzug ereignet, in der Folge gab es zwei weitere Unfälle. Insgesamt fünf Menschen wurden laut Polizei verletzt, sie kamen in Krankenhäuser. Die Autobahn war in der Nacht auf Dienstag in Fahrtrichtung München mehrere Stunden gesperrt.

Zunächst habe ein Autofahrer einen Lkw überholen wollen, so die Polizei. Er wechselte demnach auf die linke Spur der Autobahn, übersah dort aber den Wagen eines 29-jährigen Autofahrers. Die Autos stießen zusammen.

Zwei Autos prallen auf querstehenden Pkw

Der Wagen des 29-Jährigen geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Betonschutzwand und dann gegen den Auflieger des Sattelzuges. Der Pkw blieb quer zur Fahrbahn stehen, er war nicht mehr fahrbereit. Der verletzte 29-Jährige konnte sich aus seinem Auto befreien und brachte sich neben der Fahrbahn in Sicherheit.

Anschließend kam es laut Polizei zu zwei Folgeunfällen. Ein 49-jähriger Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und fuhr in das querstehende Auto. Der Mann sowie seine Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Kurz darauf kollidierte ein weiteres Auto mit dem Wagen des 29-Jährigen. Auch der Fahrer dieses Wagens wurde verletzt.

Zur Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung München rund fünf Stunden gesperrt.