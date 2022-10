Das wird Giengens neuer "Supermetzger"

per Mail teilen

Jahrelang gab es in der Giengener Innenstadt keine einzige Metzgerei. Das wird sich bald ändern, dank einer Internetkampagne zieht im Herbst 2023 ein neuer Fleischer in die Fußgängerzone.

Im vergangenen Jahr startete die Stadt die Internetkampagne "Giengen sucht den Supermetzger" - mit Erfolg. Unter zwölf Bewerbern hat sich Steffen Schütze aus Freising in Bayern durchgesetzt. In seiner Heimat hat er bereits ein Geschäft, jetzt expandiert er in den Landkreis Heidenheim, nach Giengen.

Christian Schranner

"Ich liebe mein Handwerk, ich liebe es Metzger zu sein und ich möchte, dass es auch in Zukunft noch Metzger gibt"

"Supermetzger" eröffnet erst im Herbst 2023

Etwas müssen sich die Giengener aber noch gedulden. Wenn alles nach Plan läuft kann die Metzgerei im Oktober nächsten Jahres in dem neuen Gebäude eröffnen. Rund fünf bis sechs Millionen Euro wird der Neubau voraussichtlich kosten.

Oberbürgermeister Dieter Henle (parteilos) ist mit der Auswahl sehr zufrieden und freut sich auf den Zuwachs aus Freising. Er ist davon überzeugt, dass die Bürger die Qualität einer regionalen Metzgerei schätzen und das Angebot nutzen werden.

Im Erdgeschoss dieses Gebäudes in der Marktstraße wird die neue Metzgerei einziehen. SWR Jannik Volz

"Wir fühlen uns bei Steffen Schütze in guten Händen"

Die Einwohner freuen sich jedenfalls auf das neue Geschäft, auch weil dann wieder neues Leben in die Fußgängerzone kommt. Die ungewöhnliche Suchaktion in Internet hatte bundesweit sowie international für Schlagzeilen gesorgt.