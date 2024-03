Louis, die Sauna-Katze, ist Stammgast im Bad Blau

Das Bad Blau in Blaustein hat viele Stammgäste - darunter einen Kater namens Louis. Die Gäste lieben ihn. Wem der Kater gehört und wo er am liebsten herumtigert.

Schon seit vielen Jahren bekommt das Freizeitbad in Blaustein außergewöhnlichen Besuch. Ein Kater hat nämlich Gefallen an dem Saunaerlebnis gefunden und besucht das Bad Blau fast täglich.

Schon vor Öffnung des Bades darf Louis als Allererster das Freizeitbad betreten. Dann ist es noch ruhig und er kann die Wellness-Landschaft ganz für sich allein genießen. Am liebsten mag er den Ruhebereich. Seine erste Anlaufstelle dort: erst mal auf den warmen Stein, das ist nämlich einer seiner Lieblingsplätze, auf denen er ganz entspannt in den Tag starten kann.

Louis Lieblingsplatz: Der warme Stein im Ruhebereich der Sauna in Blaustein. SWR Laura Scheibling

Doch schon bald ist Ende mit der Ruhe und die ersten Badegäste kommen herein. Kein Problem für den zehn Jahre alten Kater, denn genauso wie er die morgendliche Ruhe genießt, liebt er es auch, von den Besuchern des Bades gekrault und verwöhnt zu werden.

Gäste der Sauna lieben Louis

Im Bad Blau ist Louis schon lange kein Unbekannter mehr. Viele Besucher des Bades kennen ihn schon seit vielen Jahren und freuen sich über seine regelmäßigen Besuche. Kinder und Schulklassen streicheln ihn gerne und auch ältere Menschen genießen seine Gesellschaft.

Stören tut er hier keinen - außer einmal, als er die letzte noch freie Liege belegt hatte, wie eine Besucherin der Sauna schmunzelnd erzählt, und sich keinen Zentimeter bewegt hatte, um ihr den Platz freizumachen. Doch lange böse kann man dem kleinen Kater nicht sein.

Gilt für alle Gäste im Bad Blau, außer Louis: vor dem Eintauchen bitte duschen. Er ist wasserscheu. SWR Laura Scheibling

Badegäste spenden 700 Euro für Operation von Louis

Da Louis mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist, kann der Kater nicht gut laufen und musste schon einige Operationen hinter sich bringen. Für die letzte hat das Freizeitbad Spenden gesammelt. 600 Euro hat die Operation an seiner Pfote gekostet. Schon nach kürzester Zeit waren 700 Euro in der Spendenkasse, die im Eingangsbereich des Bades steht. Das zeigt, wie sehr der humpelnde Kater die Herzen der Saunagäste erobert hat.

Wem gehört der Kater in der Sauna?

Die Katze gehört nicht zum Schwimmbad, sondern einer Frau, die nur wenige Meter davon entfernt wohnt. Doch Louis verbringt seine freie Zeit lieber auf den Saunaliegen als zu Hause bei seinem Frauchen. Deshalb muss das Frauchen eben zu Louis. Einmal pro Woche besucht sie ihren Kater im Bad Blau. Sie bringt ihm Futter und Spielzeug und gibt den Mitarbeiterinnen des Bades Geld für die Katze.

Die Operation von Louis ist längst Vergangenheit. Aber die Spendenbox ist immer noch da. SWR Laura Scheibling

Freie Bahn für den felligen Gesellen

Im Freizeitbad darf Louis sich so gut wie frei bewegen. Meistens schleicht er sich durch die Gänge an den Liegen vorbei, setzt sich auf den warmen Stein und besucht oft die Rezeption. Aber an einigen Stellen ist Schluss für Louis: Das Gastrobereich ist tabu. Vor allem aber in die Saunen darf er nicht – und will er auch gar nicht, da ist es ohnehin viel zu heiß für den felligen Gesellen.