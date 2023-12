Im Juli ist die Katze Chira einem Paar aus Niedersachsen auf dem Weg in den Urlaub an einem Rastplatz bei Heidenheim entlaufen. Nun gab es ein Wiedersehen vor Weihnachten.

Die Besitzer der Katze, ein Ehepaar aus dem Kreis Hildesheim in Niedersachsen, hatte im Juli auf dem Weg in den Urlaub auf einem Rastplatz an der A7 bei Heidenheim angehalten. Da sprang Katze Chira aus dem Wohnmobil und verschwand. Das Rentnerehepaar suchte vergeblich nach dem 13 Jahre alten Tier, übernachtete sogar im Wohnmobil auf dem Parkplatz, doch Chira blieb verschwunden. Auch, als sie auf dem Rückweg vom Urlaub in Oberstdorf noch einmal an dem A7-Rastplatz anhielten und sich erneut auf die Suche nach Chira machten. Schließlich fuhr das Paar nach Hause - tief betrübt und ohne seine Katze.

Zu Hause, im 500 Kilometer entfernten Holle-Grasdorf im Landkreis Hildesheim, ging die Suche nach Chira weiter: Die jüngste Tochter des Paares versuchte über die Polizei und die Straßenmeisterei einen Hinweis auf die entlaufende Katze zu bekommen. Doch ohne Erfolg. Margarete Burgdorf indes gab die Hoffnung nicht auf: "Ich war mir sicher, dass sie nicht überfahren wurde und dass wir sie irgendwann wiederbekommen werden."

Entlaufene Katze auf Feld bei Heidenheim wiedergefunden

Und so geschah es: Fünf Monate nach ihrem Verschwinden und zehn Kilometer von der Autobahn und dem Rastplatz entfernt, an dem sie verschwunden war, wurde Katze Chira jetzt auf einem Feld wiedergefunden. Der ehrenamtlichen Helferin des Kreistierschutzvereins Heidenheim, Karin Sapper, war die Katze aufgefallen: "Sie war vor allem ziemlich ausgehungert und dünn und hat einen unsicheren Eindruck gemacht." Sie fütterte das scheue Tier, das sich einen trockenen Platz unter einem Wagen gesucht hatte und konnte dann auch den Registrierungschip des Tieres auslesen.

So fand die Heidenheimer Tierschützerin Karin Sapper die 13 Jahre alte Katze Chira. Ausgehungert auf einem Feld, zehn Kilometer von dem Autobahnrastplatz bei Heidenheim entfernt, an dem sie entlaufen war. onw-images

Damit war klar: Chira ist bei TASSO registriert, dem deutschen Haustierzentralregister. Zuerst habe es Zweifel gegeben, weil das Tier in Niedersachsen vermisst wurde, erzählt Karin Sapper. "Dann sind wir aber relativ schnell darauf gekommen, dass das die Katze sein muss, die am Autobahn-Rastplatz entlaufen ist."

Chira bei Kreistierschutzverein Heidenheim abgeholt

Telefonisch wurden die Burgdorfs informiert, dass ihre Katze gefunden worden war. Ein Übergabetermin wurde vereinbart, am Sonntag konnte das Ehepaar den Ausreißer beim Kreistierschutzverein Heidenheim abholen. Und der Finderin Karin Sapper von Herzen danken: "Wir haben uns so gefreut, weil dieses Tier ja mit uns verbunden war, die machte ja alles mit", sagt Wilhelm Burgdorf. Denn die 13 Jahre alte Katzendame Chira fuhr oft mit dem Ehepaar Burgdorf mit dem Wohnmobil in Urlaub. Auf den Campingplätzen machte sie oft Ausflüge und war immer wieder zurückgekommen - bis damals auf den Rastplatz an der A7 in Heidenheim.

Ein schöneres Geschenk hätten wir zu Weihnachten gar nicht bekommen können.

Wilhelm und Margarete Burgdorf freuen sich, als Karin Sapper ihnen ihre entlaufene Katze Chira beim Kreistierschutzverein Heidenheim wiederbringt. Die getigerte Katzendame war im Juli auf dem Weg in den Urlaub auf einem Autobahn-Rastplatz an der A7 bei Heidenheim entwischt. onw-images

Ausflüge mit ihrem Wohnmobil wird das Paar aus Niedersachsen künftig wohl nicht mehr so oft machen, altersbedingt, meint Wilhelm Burgdorf. Sollte Chira aber noch einmal auf einem Autobahn-Rastplatz nach draußen dürfen, "dann bekommt sie ein Halsband um", sagt ihr Herrchen.