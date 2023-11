Eine Frau und vier Männer treten am 3. Dezember bei der OB-Wahl in Ulm an. Wie sind ihre Positionen, was wollen sie in der Stadt anpacken? Der Kandidat-O-Mat liefert Antworten.

Wird Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bei der Wahl Anfang Dezember sein Amt verteidigen? Seine Herausforderer sind Martin Ansbacher (SPD), Lena Schwelling (Grüne), Thomas Treutler und Daniel Langhans (beide parteilos). Eine Möglichkeit, sich im Wahlkampf zu informieren, ist der Kandidat-O-Mat der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (lpb). Das Online-Programm gibt es seit 2018 bei OB-Wahlen in größeren Städten und jetzt erstmals auch für Ulm. Interessierte können selbst Aussagen zur Stadtpolitik beantworten und mit den Antworten der Kandidierenden vergleichen. Daniel Langhans, dessen Kandidatur erst kurz vor Bewerbungsschluss bekannt wurde, ist nicht im Kandidat-O-Mat vertreten. Er habe nicht die notwendige Zeit und Muße gehabt, die Thesen zu beantworten, teilte er der lpb mit. Thesen zur Stadtpolitik in Ulm "Die Ulmer Innenstadt soll autofrei werden" - das ist eine der Aussagen zur Stadtpolitik. Weitere sind beispielsweise: "Die Stadt Ulm soll einen Drogenkonsumraum einrichten" und "Die Gebühren für Kindertagesstätten sollen gesenkt werden". Jede der Thesen kann mit ja, nein oder neutral beantwortet werden. Dies haben die Kandidierenden im Vorfeld bereits getan und teils auch ihre Antwort begründet. Wer das Programm durchspiele, könne am Ende sehen, mit welchem Kandidierenden die Übereinstimmung am größten sei, erklärt Vivianna Klarmann von der lpb. Das Podium zur Oberbürgermeisterwahl 2023 in Ulm Wie soll Ulm in Zukunft gestaltet werden? Wofür soll Geld ausgegeben werden? Was werden die politischen Schwerpunkte für die nächsten acht Jahre? Und welche Persönlichkeiten stehen da eigentlich zur Wahl? Im Endspurt des Wahlkampfes werden die zugelassenen Kandidierenden im Stadthaus Ulm am 28. November 2023 um 18:30 Uhr ein letztes Mal die Möglichkeit bekommen, von sich in einer öffentlichen Diskussion zu überzeugen. Moderation: Annette Schmidt, SWR Studio Ulm und Anja Meitner, Landeszentrale für politische Bildung Tübingen Eintritt frei, keine Anmeldung notwendig Jugend entwickelt Thesen für Kandidat-O-Mat 20 junge Leute von Ulmer Schulen und Hochschulen haben in einem Workshop Mitte September die Aussagen für den Kandiat-O-Mat entwickelt. Beratend mit dabei waren Journalistinnen und Journalisten der lokalen Tageszeitung "Südwest Presse" und des SWR Studio Ulm. 20 junge Leute haben in einem Workshop Mitte September die Aussagen für den Kandiat-O-Mat entwickelt. SWR Immer wieder gab es vor OB-Wahlen Kritik auch am Kandidat-O-Mat - vor allem daran, dass nur junge Leute die Aussagen entwickeln würden. Die lpb erklärt dazu, dass der Kandidat-O-Mat junge Menschen für Kommunalpolitik begeistern wolle. Es werde aber in den Workshops darauf geachtet, mit den Thesen ein breites Spektrum an Themen für alle Altersgruppen abzudecken. Kurz und knapp: Informationen zur OB-Wahl 2023 Informationen zur Oberbürgermeisterwahl in Ulm 94.000 Ulmerinnen und Ulmer können am 3. Dezember 2023 ihr Stadtoberhaupt wählen. Das sind alle deutschen und EU-Bürger ab 16 Jahren, die seit mindestens drei Monaten in der Donaustadt gemeldet sind. Die OB-Wahl ist eine Mehrheitswahl, das heißt: Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, wird am 17. Dezember zur Stichwahl aufgerufen. Dann stehen nur noch die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen zur Wahl. OB-Wahl in Ulm 2023: Das ist Gunter Czisch Pressestelle Stadt Ulm Gunter Czisch (CDU) ist seit 2016 Oberbürgermeister der Stadt Ulm, er kandidiert für eine zweite Amtszeit. Seit 23 Jahren ist er im Ulmer Rathaus. Im August 2000 wurde Gunter Czisch Erster Bürgermeister der Stadt und war in dieser Funktion verantwortlich für den Bereich Zentrale Steuerung. Der 60-Jährige ist studierter Diplom-Verwaltungswirt. Er wuchs in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) auf. Er ist Familienvater, hat zwei Söhne. Geboren wurde Czisch in Stuttgart. OB-Wahl in Ulm 2023: Das ist Lena Christin Schwelling privat Lena Christin Schwelling wurde in Filderstadt geboren, aufgewachsen ist sie in Tübingen. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Stuttgart und absolvierte später ein Masterstudium in Public Management in Ludwigsburg. Seit 2014 ist die 31-Jährige Ulmer Stadträtin und seit 2021 Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. OB-Wahl in Ulm 2023: Das ist Martin Ansbacher Atelier Schlieper Martin Ansbacher (SPD), geboren in Neu-Ulm, ist im Ulmer Stadtteil Söflingen aufgewachsen. Er studierte Rechtswissenschaften in Augsburg, seit 2010 praktiziert er als Rechtsanwalt. Seit 2014 ist er im Ulmer Gemeinderat und dort seit 2019 Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Außerdem ist der 46-Jährige Präsident vom Sportfachverband Turngau Ulm. Er hat eine achtjährige Tochter. OB-Wahl in Ulm 2023: Das ist Thomas Treutler SWR Jannik Volz Thomas Treutler (parteilos) ist gebürtiger Ulmer, wohnte außer während seines Studiums sein ganzes Leben in Ulm. Er ist 52 Jahre alt. Studiert hat er BWL, ist Diplom-Betriebswirt. Treutler war viele Jahre in der Industrie tätig. Vor knapp fünf Jahren hat er sich nach eigenen Angaben einen Traum erfüllt und sich als Comic-Händler mit einem eigenen Laden selbstständig gemacht. OB-Wahl in Ulm 2023: Das ist Daniel Langhans SWR Daniel Langhans ist Kommunikationstrainer für Verkäufer aus Pfaffenhofen (Kreis Neu-Ulm) und hat nach eigenen Angaben eine Agentur in Ulm. Der 65-Jährige präsentiert sich in der Öffentlichkeit bei Querdenkerdemos.