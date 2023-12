Ulm hat gewählt: So verlief der erste Durchgang der OB-Wahl 2023

Ulm hat gewählt - und muss in zwei Wochen nochmal ran: Amtsinhaber Gunter Czisch hat den Wahlsieg im ersten Anlauf verpasst. Die Entwicklungen zur OB-Wahl am Sonntag im Liveticker zum Nachlesen.

19:22 Uhr Deutlich unter 50 Prozent: Czisch verpasst Wahlsieg Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) ist es an diesem Wahlsonntag nicht gelungen, die absolute Mehrheit zu holen. Für die Ulmerinnen und Ulmer bedeutet das: Stichwahl. In zwei Wochen, am 17. Dezember, wird Czisch gegen Herausforderer Martin Ansbacher (SPD) antreten, der die zweitmeisten Stimmen geholt hat. AUTOR/IN Catharina Straß

20:25 Uhr Alle OB-Kandidierenden im Ulmer Rathaus eingetroffen Die fünf Kandidierenden sind im Ulmer Rathaus eingetroffen, die Gefühle sind gemischt: Obwohl er insgesamt die meisten Stimmen geholt hat, hat es für den sichtlich enttäuschten Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) mit 43,2 Prozent der Stimmen nicht für eine Wiederwahl im ersten Wahlgang gereicht. Er wolle weiter um das Vertrauen der Wahlberechtigten kämpfen, sagte er im Rathaus. In einer Stichwahl muss er sich in zwei Wochen gegen SPD-Kandidat Martin Ansbacher behaupten, der im ersten Durchgang 29,7 Prozent schaffte. Dem SWR sagte Ansbacher, er wolle bis zur Wahl nochmal richtig Gas geben. Ob er dabei von Lena Schwelling (Grüne) unterstützt wird, ist noch unklar. Die Stadträtin und Landesvorsitzende der Grünen kam auf rund 20 Prozent. Morgen wolle sie sich mit Czisch und Ansbacher zusammensetzen und danach über eine Wahlempfehlung nachdenken, so Schwelling. Der parteilose Thomas Treutler hält den Wahlausgang für ein gutes Zeichen: Dadurch sehe Czisch, dass sich etwas ändern müsse. Die OB-Kandidierenden Gunter Czisch (CDU), Martin Ansbacher (SPD), Lena Schwelling (Grüne) (v.l.n.r.) nach dem überraschenden Wahlausgang im Ulmer Rathaus. SWR AUTOR/IN Catharina Straß

19:51 Uhr So hat Ihr Stadtteil gewählt Die meisten Stimmen für Martin Ansbacher (SPD) gab es in den Stadtteilen Söflingen und Mähringen. Gunter Czisch (CDU) war in Unterweiler, Gögglingen und Einsingen am Stärksten. Wie Ihr Stadtteil gewählt hat, erfahren Sie in unserer interaktiven Karte. AUTOR/IN Catharina Straß

19:38 Uhr Vorläufiges Endergebnis ist da Inzwischen sind alle 141 Wahlbezirke ausgezählt - und damit ist die Überraschung perfekt: Der amtierende Oberbürgermeister Gunter Czisch von der CDU ist nicht auf Anhieb in seinem Amt bestätigt worden. Laut dem vorläufigen Ergebnis hat er gut 43 Prozent der Stimmen bekommen - mehr als 50 Prozent hätte er gebraucht. Das Wahlergebnis ist ein Denkzettel für Czisch, der als Favorit in diese Wahl gegangen war. Aber es gibt offenbar doch ein großes Potential an Unzufriedenen, die sich für Ansbacher und Schwelling entschieden haben. AUTOR/IN Volker Wüst

19:32 Uhr Weniger Wahlbeteiligung als bei letzter OB-Wahl In diesem Jahr haben sich weniger Menschen an der OB-Wahl in Ulm beteiligt als bei der letzten Wahl 2015. Damals haben 42,5 Prozent der rund 91.000 Wahlberechtigten gewählt. Diesmal waren es nur 40,1 Prozent. AUTOR/IN Catharina Straß

18:54 Uhr Stichwahl fast sicher Die Auszählung geht weiter und wird auch auf den Bildschirmen im Ulmer Rathaus mit Spannung verfolgt. Unter den Besucherinnen und Besuchern sind die beiden parteilosen Kandidaten Daniel Langhans und Thomas Treutler.

Momentan deutet alles auf eine Stichwahl zwischen dem amtierenden Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und SPD-Kandidat Martin Ansbacher hin. Rund 100 Menschen sind ins Ulmer Rathaus gekommen, um die Entwicklungen der OB-Wahl vor Ort zu beobachten. SWR Jannik Volz AUTOR/IN Catharina Straß

18:32 Uhr Erste Wahlbezirke ausgezählt Die ersten Ergebnisse sind ausgewertet. Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) liegt vorläufig deutlich vor Martin Ansbacher (SPD) und Grünen-Kandidatin Lena Schwelling. Die beiden parteilosen Kandidaten Thomas Treutler und Daniel Langhans sind weit abgeschlagen - mit jeweils unter fünf Prozent der Stimmen. AUTOR/IN Catharina Straß

18:17 Uhr Die Auszählung beginnt! Die Ulmerinnen und Ulmer haben gewählt. Im Voraus hat der Kandidat-O-Mat über die fünf Kandidierenden informiert. Diese Möglichkeit scheinen einige genutzt zu haben: Video herunterladen (17,9 MB | MP4) AUTOR/IN Hannah Schulze

17:48 Uhr Wie geht's nach 18 Uhr weiter? Über die Zwischenergebnisse halten wir Sie in unserer Live-Übersicht auf dem Laufenden. Das Ergebnis wird gegen 19:30 Uhr erwartet. AUTOR/IN Catharina Straß

17:03 Uhr Endspurt: In einer Stunde schließen die Wahllokale Letzte Chance, sein Kreuzchen zu setzen: Um 18 Uhr schließen die 86 Wahllokale in Ulm. Sollten Sie sich für die Briefwahl entschieden haben, können Sie bis dahin auch noch Ihren roten Wahlbrief in den Briefkasten der Bürgerdienste, in der Olgastraße 66, werfen. Ab 18 Uhr geht nichts mehr und die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer machen sich an das Auszählen der Stimmen. AUTOR/IN Hannah Schulze

15:47 Uhr Kandidierende im Wahllokal Was machen eigentlich die Kandidierenden am Wahlsonntag? Klar, auch sie geben ihre Stimme ab. Allerdings nicht alle fünf: Daniel Langhans (parteilos) ist im Landkreis Neu-Ulm daheim und darf deswegen nicht wählen. Amtsinhaber Gunter Czisch von der CDU hat am Mittag im Wahllokal in der Adalbert-Stifter-Schule seine Stimme abgegeben - und sich dabei von seiner Ehefrau fotografieren lassen. SWR Die Kandidatin der Grünen, Lena Schwelling, war am frühen Nachmittag im Wahllokal in der Familienbildungsstätte. SWR Annette Schmidt SPD-Kandidat Martin Ansbacher ist am Eselsberg zuhause und war dort an der Urne. privat Zettel rein: Der parteilose Kandidat Thomas Treutler bei seiner Stimmabgabe. privat AUTOR/IN Volker Wüst

13:02 Uhr An die Urnen bitte! Noch knapp fünf Stunden sind die Wahllokale geöffnet. In Wahlraum 103 in der Friedrich-List-Schule warten zum Beispiel diese freundlichen Wahlhelfer: Jens Humpenöder (li.) und Bernd Schaible. Die Wahlhelfer im Wahlraum der Friedrich-List-Schule in Ulm Jens Humpenöder (li.) und Bernd Schaible. SWR Verena Hussong Und noch ein paar Infos zum Wählen an sich: Die Stadt Ulm ist in 86 Wahlbezirke eingeteilt. Wenn Sie wählen gehen, müssen Sie Ihren Personalausweis, Reisepass oder den Führerschein im jeweiligen Lokal vorzeigen. Auch wenn Sie keine Wahlbenachrichtigung bekommen oder sie verloren haben, reicht ein amtlicher Ausweis, um heute wählen zu gehen. AUTOR/IN Volker Wüst