Lena Schwelling wird bei der Oberbürgermeisterwahl im Dezember in Ulm für die Grünen ins Rennen gehen. Die 31-Jährige bringt nicht nur kommunalpolitische Erfahrung mit.

Nach Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) und SPD-Mann Martin Ansbacher steht jetzt die erste weibliche Kandidatin fest, die bei der Oberbürgermeisterwahl im Dezember in Ulm antritt: die baden-württembergische Landesvorsitzende der Grünen, Lena Schwelling.

Schwelling seit 2014 im Gemeinderat Ulm

Schwelling gab am Freitag ihre Kandidatur offiziell bekannt. Die Findungskommission des Kreisverbands Ulm habe sie empfohlen. In einer Nominierungsversammlung am 25. Mai soll Schwelling dann auch offiziell zur OB-Kandidatin gekürt werden.

Inspiriert habe sie seinerzeit der frühere Oberbürgermeister Ivo Gönner (SPD). Bei einer seiner Schwörreden habe sie gespürt, "wie viel Gestaltungsspielraum man in der Kommunalpolitik hat", sagte sie dem SWR. Es gehe auf der kommunalen Ebene nicht darum, Gesetze oder Verordnungen zu schreiben, "wir verändern hier konkret die Wirklichkeit".

Die Politikerin ist in Tübingen aufgewachsen, seit 2014 ist sie Mitglied des Gemeinderats Ulm. Im Jahr 2021 ist Schwelling zur Landesvorsitzenden der Grünen gewählt worden. Sie habe das Gefühl, "dass in dieser Stadt noch mehr möglich ist", sagte sie über ihre Motivation, bei der Wahl anzutreten. Sie sehe es als die Aufgabe ihrer Generation, auch künftig "kluge Entscheidungen zu treffen", dafür wolle sie Verantwortung übernehmen.

OB-Wahl in Ulm am 3. Dezember 2023

Die Oberbürgermeisterwahl in Ulm findet am 3. Dezember 2023 statt. Die letzte Wahl im Dezember 2015 hatte Gunter Czisch im ersten Wahlgang mit 52,9 Prozent für sich entschieden.