Hochsicherheitslabor der Universität Ulm erforscht gefährliche Krankheitserreger

An der Universität Ulm ist ein neues Sicherheitslabor eingeweiht worden. Dort soll schwerpunktmäßig an dem für Corona verantwortlichen Erreger SARS-CoV-2 geforscht werden.

Im neuen Hochsicherheitslabor an der Universität Ulm soll schwerpunktmäßig an dem für Corona verantwortlichen Erreger SARS-CoV-2, aber auch an anderen Krankheitserregern geforscht werden. Das neue Labor hat laut Uni Ulm rund 8,5 Millionen Euro gekostet und hat Standards der zweithöchsten Sicherheitsstufe. Damit ist es speziell für die Arbeit an gefährlichen und potentiell tödlichen Krankheitserregern ausgelegt.

Schutzvorkehrungen sorgen für Sicherheit vor gefährlichen Krankheitserregern

Mehrere Schutzvorkehrungen sorgen dafür, dass sicher an den Erregern gearbeitet werden kann. Dazu zählen unter anderem eine Unterdruckschleuse, ein Hochleistungsfilter und ein System zur Sterilisation. Alle Beschäftigte müssen für den Einsatz in dem Labor geschult sein und Schutzanzüge tragen.

Forschungsstationen im neuen Hochsicherheitslabor der Universität Ulm. In ihnen soll an gefährlichen und potentiell tödlichen Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 geforscht werden. SWR Markus Bayha

Labore dieser Sicherheitsstufe gibt es in Baden-Württemberg nur an den Universitäten in Tübingen, Freiburg, Heidelberg und Ulm.

Forschung im Hochsicherheitslabor konzentriert sich auf Corona-Erreger SARS-CoV-2

Frank Kirchhoff vom Institut für Molekulare Virologie des Universitätsklinikums Ulm betont, dass in dem Labor zwar schwerpunktmäßig an dem Covid-19-Erreger SARS-CoV-2 geforscht wird, es soll aber auch Forschung an Influenza- und HI-Viren geben.

Influenzaviren sind natürlich eine fortlaufende Bedrohung und die Forschung dazu werden wir deutlich erweitern.

Durch das neue Labor können neun Arbeitsplätze zur Virenforschung geschaffen werden. Laut Kirchhoff kann man so die Arbeitskapazität verzwanzigfachen. Vorher gab es im alten Labor nur halbtags einen Arbeitsplatz für die Forschenden.