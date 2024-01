Der Freitagmorgen beginnt in Baden-Württemberg frostig. Im ganzen Land herrschen erstmal Minustemperaturen. Am kältesten wird es im Süden des Landes, dort sinken die Thermometer bis auf -10 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen etwas, doch es bleibt eisig: In Stuttgart werden es maximal 1 bis 2 Grad, am Bodensee bis zu 4 Grad. Im Norden von Baden-Württemberg bleibt es außerdem voraussichtlich den ganzen Tag über wolkig.