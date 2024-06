Erstmals Museum in Ulm über Albert Einstein und seine Familie

Über Einstein, seine Familie und das jüdische Leben in Ulm gibt es ab 4. Juli ein Museum. "Die Einsteins - Museum einer Ulmer Familie". Der Ort: das Haus der Großeltern.

Zu Albert Einstein, der berühmteste Sohn Ulms, und seiner Familie gibt es nun ein eigenes Museum. Es ist an einem historischen Ort. Hier haben seine Großeltern gelebt und gearbeitet.

Albert Einstein ein Ulmer. Das Geburtenbuch beweist es: der Nobelpreisträger wurde vor 145 Jahren in Ulm geboren. Am 4. Juli 2024 öffnet das neue Museum zu Ehren des wohl berühmtesten Sohns der Stadt. SWR Maja Nötzel

In der Schrankwand gleich am Eingang sitzt ein Albert-Einstein-Teddy, der, wie sein Vorbild, die Zunge raus streckt. Gleich dahinter eine Wunderkammer mit Einstein-Statue, Briefmarken und Zeitschriften mit dem Bild Einsteins: Albert Einstein als Pop- und Superstar. Am gleichen Ort, auch etwas versteckt, ein Kinderspiel mit Holzperlen aus dem Besitz der Einsteins, mit dem auch der kleine Albert gespielt haben könnte.

Etwas versteckt in der ersten Vitrine: das Kinderspiel mit Holzperlen aus dem Besitz der Familie Eintstein, mit dem der kleine Albert vielleicht selbst sogar gespielt, hat. SWR Maja Nötzel

Mehr über Einsteins erfahren durch Medienguide-Tablets

Albert Einstein ist ein wesentlicher Teil des Museums. Aber noch wichtiger ist die Familie. Die Besucher verfolgen die Lebensgeschichten von sieben Verwandten Albert Einsteins . Mit einem vom Museum zur Verfügung gestellten Tablet können diese als Graphic Novels, also Comics für Erwachsene, gelesen werden. Auch Erklärfilme und weitere, vertiefende Dokumente, Fotos und Informationen können mit den Tablets abgerufen werden.

Mit der Familie Einstein erfährt der Besucher etwas über das jüdische Leben in Ulm, über Antisemitismus und die Verfolgung in der Nazizeit. Viele Verwandte Einsteins kamen in dieser Zeit ums Leben, wie Lina Einstein, eine von Albert Einsteins Cousinen. Auch sie wird in der neuen Dauerausstellung gewürdigt. Ein Museum über die Einsteins ohne auch auf den Völkermord an den Juden einzugehen, sei schlicht nicht möglich, sagt Museumsleiterin Sabine Presuhn. Sie begreift das Museum als pädagogischen Lernort. Im Untergeschoss ist ein Raum für Workshops und Schulklassen eingerichtet.

Ein Ort, um Albert Einstein zu würdigen

Ein Einstein-Denkmal, ein Brunnen, der im Boden markierte Grundriss von Einsteins Geburtshaus - bisher gab es keinen Ort, an dem Touristen etwas über Albert Einstein erfahren konnten. Das Museum zeigt anhand der Familiengeschichte, warum Albert Einstein gerade in Ulm geboren wurde - und das am historischen Ort.

In dem 600 Jahre alten, mittelalterlichen Haus in der Ulmer Altstadt war 1851 das Gasthaus "Zum König von England", weshalb es noch heute "Engländer" genannt wird. Hier lebten Einsteins Großeltern. SWR Maja Nötzel

Im ersten Stock lebten die Großeltern, im Erdgeschoss war die Bettfedernhandlung "Israel und Levi", an der auch Einsteins Vater beteiligt war. Es handelte sich um die Reinigung und Sortierung von Gänse- und Entenfedern, die in die Betten gefüllt wurden.

Einsteins Angehörige am Museum beteiligt

Der erste Kurator des Museums, der jetzige Laupheimer Oberbürgermeister Ingo Bergmann, hatte zu den Nachfahren Einsteins den persönlichen Kontakt aufgenommen. Durch den intensiven Kontakt haben sie bei der Entstehung des Museums aktiv mitgewirkt. Einige von ihnen sind auch zu sehen. In Video-Interviews erzählen sie von ihrer Beziehung zu Ulm. An die 60 Angehörige der Familie Einstein werden zur Eröffnung des Museums am 4. Juli erwartet.

Einstein-Nachfahren kommen zur Eröffnung 4. Juli

Das Museum "Die Einsteins" wird am 4. Juli eröffnet. Der festliche Eröffnungsakt ist um 18:30 Uhr am Museum, Weinhof 19. Die Feier ist anschließend im Stadthaus Ulm mit einem Festvortrag von Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, ab 19 Uhr .

Die erste Ideen zu einem Einstein-Museum gab es vor etwa zehn Jahren. Seit 2019 wurde intensiv daran gearbeitet, im Jahr von Albert Einsteins 145. Geburtstages wird das Museum eröffnet. Es hat rund zwei Millionen Euro gekostet. Die Baden-Württemberg Stifung gab 600.000 Euro dazu.