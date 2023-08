Versehentlich war der Fuß des Einstein-Denkmals in Ulm vergraben worden, als das neue Stadtquartier Sedelhöfe entstand. Am Sonntag wird es nach mehreren Anläufen mühevoll wieder angehoben.

Das versehentlich teilweise eingegrabene Einstein-Denkmal in Ulm wird seit Sonntagmorgen angehoben. Bereits zweimal mussten die Arbeiten dafür verschoben werden, zuletzt, weil sich das Kunstwerk aus 24 Granitblöcken leichter als berechnet herausgestellt hatte.

Probleme beim Anheben des Einstein-Denkmals

Das Anheben des tonnenschweren Denkmals läuft am Sonntag nicht reibungslos. Am Nachmittag sind nur wenige der insgesamt 43 geplanten Zentimeter geschafft. Der Grund sind technische Probleme an der Druckluftanlage. Die Arbeiten könnten bis in die Nacht dauern.

Bedeutungsvolle 24 Granitblöcke des Einstein-Denkmals

Der Schweizer Architekt Max Bill hatte das Denkmal in den 1980er Jahren entworfen. Es steht gegenüber der Stelle, an der sich früher das Geburtshaus Albert Einsteins befand. Die 24 Granitblöcken stehen für die Stunden des Tages.

Versehentlich vergraben: Denkmal verliert Sinn

Im Zuge des Baus des neuen Stadtquartiers Sedelhöfe war die Fläche des Platzes zugunsten der Barrierefreiheit angehoben worden. Zwei der untersten Blöcke des Denkmals waren danach fast nicht mehr zu sehen. Damit verlor das Kunstwerk seinen Sinn.

Nun haben die Arbeiten an der Anhebung des Denkmals begonnen. Aus Sicherheitsgründen ist der umgebende Platz am Sonntagmorgen für die Öffentlichkeit weiträumig gesperrt worden. Den Sonntag hatte man deswegen gewählt, weil es dann keinen Lieferverkehr in diesem Bereich gibt.