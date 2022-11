Legionellen: Duschverbot in Ulmer Hochhäusern

Um die Ausbreitung von Legionellen zu vermeiden, muss Wasser laut technischem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches in großen Anlagen wie in Mehrfamilien- oder Hochhäusern mit 60 Grad Celsius vorgehalten werden. In der Zirkulation im Gebäude darf es nie kälter als 55 Grad werden. Nach Angaben des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima in Baden-Württemberg (SHK) ist eine Schwachstelle in dieser Zirkulation der häufigste Grund für eine Legionellen-Kontamination.

Auch in kleinen Anlagen wie in Einfamilienhäusern rät das Umweltbundesamt dazu, die Wassertemperatur immer auf mindestens 55 Grad zu halten. Das Wasser nur gelegentlich auf 60 Grad zu erhitzen sei keine Lösung, so ein Sprecher des Fachverbands, denn beim einmaligen Erhitzen werden nie alle Legionellen abgetötet.

Legionellen fühlen sich am wohlsten bei Wassertemperaturen von 25 bis 45 Grad. Dann beginnen sie, sich zu vermehren und auszubreiten. Unter 20 Grad vermehren sie sich kaum, ab 60 Grad werden sie weitgehend abgetötet. Durch den feinen Dunst beim warmen Duschen gelangen die Legionellen in die Luft, können eingeatmet werden und schwere Erkrankungen auslösen.