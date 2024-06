Der Ortschaftsrat in Dettensee wollte nicht mehr. Sie haben zu wenig zu sagen, fanden seine Mitglieder. Sonst fand sich auch niemand. Die Liste blieb leer, für alle Namen offen.

Bei der Kommunalwahl am Sonntag hat es in Horb-Dettensee eine leere Liste für den Ortschaftsrat gegeben. Das ist nicht sehr ungewöhnlich - in Baden-Württemberg kam das bei der letzten Kommunalwahl in über 200 Ortschaften vor.

Der Horber Teilort Dettensee hat knapp 550 Einwohner, etwa 450 davon sind wahlberechtigt. SWR Peter Binder

In Horb gibt es aber besondere Gründe. In Dettensee haben viele das Gefühl, ihr Ort mit seinen knapp 550 Einwohnern habe gegenüber der Kernstadt Horb nicht viel zu melden. Früher gab es noch die unechte Teilortswahl, die allen Teilorten mindestens einen Vertreter im Gemeinderat garantierte. Aber die wurde vor mehr als 15 Jahren abgeschafft.

Frank Bernhardt, der jetzt zehn Jahre im Ortschaftsrat war, beklagt, dass man zwar bei Kleinigkeiten mitentscheiden könne. Bei größeren Plänen beschränke aber alleine schon das Budget die Möglichkeiten. Da brauche man die Unterstützung der Kernstadt Horb und die fehle oft. Aber die Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes machten einen dafür verantwortlich, wenn sich zu wenig bewege.

Teilorte mit begrenztem Mitspracherecht

Horbs OB Peter Rosenberger hat diese Vorwürfe im Gespräch mit dem SWR von sich gewiesen. In vielen Ortschaften erinnere man sich eben noch daran, wie es vor der Kreisreform vor 50 Jahren war. Aber ein Teilort habe im Verhältnis zur ganzen Gemeinde dasselbe Problem wie die Kommune im Verhältnis zum Kreis: Man könne immer nur ein Stückchen vom Kuchen abbekommen. Und Horb sei keine reiche Stadt.

Nun konnte am Sonntag jede Einwohnerin, jeder Einwohner auf den Zettel geschrieben werden. Und wer ausreichend Stimmen bekommt, muss die Wahl dann auch annehmen, es sei denn, sie oder er kann sehr guten Gründe dagegen vorweisen. Besonders häufig werden bei "Wilden Wahlen" erfahrungsgemäß Vereinsvorsitzende und Feuerwehrleute auf die Liste geschrieben. Leute eben, bei denen man denkt, dass sie es gewohnt sind, sich zu engagieren.

Der amtierende Ortsvorsteher Tobias Hellstern findet die "Wilde Wahl" besonders demokratisch. Bei der letzten Kommunalwahl hätten genau so viele Kandidaten auf der Liste gestanden, wie man Stimmen hatte. Eine wirkliche Entscheidungsfreiheit habe man so ja nicht. Diesmal stand niemand auf der Liste. Und deshalb habe er sich so viele Gedanken wie noch nie gemacht, wer geeignet wäre, Verantwortung für Dettensee zu übernehmen.

Wahlleiter Rudi Dürr hofft, dass nicht zu viele Namen auf die Liste geschrieben werden. Das würde das Auszählen schwieriger machen und das Wahlergebnis weniger eindeutig. SWR Peter Binder

Manche verunsichert - trotzdem gute Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung war nach einer ersten Schätzung mit über 70 Prozent so gut wie bei früheren Kommunalwahlen auch. Bei Wählerinnen und Wähler stieß es teilweise auf wenig Verständnis, dass sie selbst entscheiden mussten, welche Namen sie auf die Liste schreiben. Ein Paar, das erst jüngst in den Ort gezogen ist, kam etwas ratlos aus dem Wahllokal. Sieben Personen kann man wählen, aber so viele kannten die beiden noch gar nicht. Wenn es eine Liste gibt, kann man sich über die Kandidaten informieren, meinten sie. Eine Frau, die mit ihrem kleinen Hund vom Wählen kam, sagte: "So weiß ich ja gar nicht, wenn ich da Namen aufschreibe, ob die überhaupt gewillt sind, irgendwas zu machen. Oder ob die sagen, was soll jetzt das?"

Auch ein kleiner Ort, in dem niemand auf der Wahlliste steht. In Münsingen-Apfelstetten weiß man aber trotzdem, wen man wählen kann. SWR Peter Binder

Leere Listen gibt es auch in anderen Ortschaften. Anderswo hat man aber Lösungen gefunden, um zu verhindern, dass Menschen gewählt werden, die das gar nicht wollen. Im Münsinger Teilort Apfelstetten beispielsweise geht die Ortsvorsteherin vor der Wahl durch den Ort und spricht mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, leistet Überzeugungsarbeit. Die Liste derer, die auch wirklich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wird dann im Blättle veröffentlicht.