Keine Plaketten mehr, keine Einschränkungen für ältere Fahrzeuge und Diesel: In Tübingen und Reutlingen hat sich die Luft verbessert. Deshalb fallen jetzt die Fahrverbote.

Fahrverbote, Tempolimits, Sperrungen - damit haben Städte im Land in den vergangenen Jahren versucht, die Schadstoffe in der Luft zu reduzieren. Offenbar mit Erfolg. Deshalb sollen die Umweltzonen in Reutlingen und Tübingen aufgehoben werden.

Ab Juni 2024: Keine Umweltzonen in Tübingen und Reutlingen mehr

Die Grenzwerte für Feinstaub sind in Baden-Württemberg schon länger kein Thema mehr - jetzt sind auch die Stickoxid-Konzentrationen im grünen Bereich. Das Regierungspräsidium Tübingen geht davon aus, dass das so bleibt - auch wenn die bisher „ausgesperrten“ Fahrzeuge wieder fahren dürfen. Deshalb sollen die bisher gültigen Verbote in Reutlingen und Tübingen zum 4. Juni aufgehoben werden.

Noch nicht sicher ist, ob das auch für Geschwindigkeitsbeschränkungen gilt. Für die saubere Luft werden diese nicht mehr gebraucht, aber die Städte prüfen jetzt, ob sie nicht aus anderen Gründen - zum Beispiel Lärmschutz - bleiben können. Ab Freitag, 09. Februar, kann man sich die Pläne in den Rathäusern in Tübingen und Reutlingen, im Regierungspräsidium und online anschauen. Wer Einwände oder Änderungsvorschläge hat, kann sich an das Regierungspräsidium Tübingen werden.

Lederstraße in Reutlingen bleibt weiter zeitweise gesperrt

Das Regierungspräsidium will auch weiterhin eine Fahrspur der Lederstraße in Reutlingen, der weitgehend vierspurigen Hauptdurchgangsstraße, zeitweise sperren. Obwohl die zur Luftreinhaltung geschaffenen Umweltzonen zur Jahresmitte abgeschafft werden sollen, sind laut einer Sprecherin keine Änderungen an der bisherigen Regelung geplant.

Die vierspurige Lederstraße in Reutlingen. SWR

Um die Schadstoff-Messwerte zu senken und Fahrverbote zu vermeiden, sperrt die Stadt seit langem eine der vier Fahrspuren für die meiste Zeit des Tages auf einer Strecke von mehreren hundert Metern. Und zwar genau dort, wo die Spur direkt am Schadstoff-Messgerät des Landes vorbeiführt. Bereits im vergangenen Jahr wurde die gesperrte Spur zeitweise freigegeben - wegen der niedrigen Schadstoffwerte.