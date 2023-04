Bessere Luft in Reutlingen: Sperrung von Straße soll aufgehoben werden

per Mail teilen

Freie Fahrt in der Reutlinger Lederstraße. Die Stadt will die Sperrung einer Spur zur Luftreinhaltung zumindest teilweise aufheben. Die Charlottenstraße soll Fahrradstraße bleiben.

Die Lederstraße in Reutlingen soll werktags zwischen 15.30 und 18 Uhr wieder zweispurig befahrbar sein. SWR

Ab Mittwoch, 19. April, wird die gesperrte Spur in der Reutlinger Lederstraße werktags zwischen 15:30 und 18 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Das hat die Stadt Reutlingen auf einer Pressekonferenz am Dienstag mitgeteilt. Die Spursperrung der Lederstraßen ist Teil des Luftreinhalteplans.

Schadstoffwerte in Reutlingen gesunken

Seit eine Spur der vierspurigen Reutlinger Hauptverkehrsachse vor einigen Jahren gesperrt wurde, sind die Stickstoff-Dioxid-Werte laut Stadtverwaltung gesunken. Nun will die Stadt die zweite Spur werktags teilweise wieder öffnen. Eine vollständige Öffnung habe das Regierungspräsidium Tübingen abgelehnt, so die Reutlinger Stadtverwaltung. Die Schadstoffwerte sollen aber weiter beobachtet werden. Falls Grenzwerte überschritten werden, könnte die Öffnung auch wieder zurückgenommen werden.

Seit Jahren war die Fahrspur neben der Messtation gesperrt. Seitdem haben sich die gemessenen Schadstoffwerte verringert. SWR Nadine Ghiba

Fahrradfahrer haben es in der Einbahnstraße leichter

Ein weiterer strittiger Punkt ist die Fahrradstraße, die Charlottenstraße. Sie bleibt Einbahnstraße. Das diene der Verkehrsberuhigung. Die Straße könne so gut mit dem Fahrrad befahren werden. Außerdem würden Kinder in den umliegenden Schulen hiervon profitieren, so die Reutlinger Baubürgermeisterin Angela Weiskopf.