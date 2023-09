Umweltzone in Heilbronn soll abgeschafft werden, Tempo 40 aber bleibt

In Heilbronn und vier weiteren Kommunen in Baden-Württemberg soll zum 1. Januar die Umweltzone abgeschafft werden. Tempo 40 soll in der Heilbronner Innenstadt aber weiter gelten.

In die Innenstadt von Heilbronn sollen ab dem 1. Januar 2024 auch wieder Autos fahren dürfen, die keine grüne Plakette haben. Messungen zufolge hat sich die Luftqualität in den Städten Heilbronn, Leonberg, Herrenberg, Heidenheim und Hemmingen verbessert. Laut Regierungspräsidium Stuttgart liegen die Schadstoffkonzentrationen mittlerweile dank Umweltzonen und weiterer Maßnahmen dauerhaft deutlich unter dem Grenzwert. In Heilbronn bleibt Tempo 40 - aus Lärmschutzgründen In Heilbronn soll Tempo 40 aber weiterhin gelten. Begründet wird das mit dem allgemeinen Lärmschutz. Die Reaktionen auf der Straße dazu sind unterschiedlich. Die einen haben sich an Tempo 40 gewöhnt, anderen ist selbst 50 zu langsam. Wieder andere finden alles, was mit dem Thema Umweltschutz zu tun hat, überflüssig. Autos umweltfreundlicher Dass die Luft besser wurde, liegt laut Verkehrsministerium auch daran, dass sich die Fahrzeugflotte insgesamt modernisiert habe. Sollten jetzt wieder alte Diesel in die Stadt kommen, fielen diese weniger ins Gewicht. Deshalb geht das Regierungspräsidium auch von einer dauerhaften Einhaltung der Grenzwerte aus. BUND: "Grenzwerte sind zu hoch" Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Heilbronn-Franken sieht die Aufhebung der Umweltzonen kritisch. Grundsätzlich sei es ja gut, dass die Grenzwerte eingehalten würden, sagt Andrea Hohlweck. Aber es gehe ein falsches Signal von der Entscheidung aus, nämlich dass nun alles in Ordnung ist, was es nicht sei. Die Grenzwerte seien laut Weltgesundheitsorganisation WHO zu hoch. Die Reduktion von 50 auf 40 Stundenkilometern mache nur einen kleinen Unterschied, deutlich mehr bringe es, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus den Städten zu verbannen, so Hohlweck. Pläne liegen ab 2. Oktober aus Die Planunterlagen können ab Montag online oder beim Regierungspräsidium Stuttgart eingesehen werden. Geplant sei, dass die grünen Umweltzonen außerdem in Leonberg, Herrenberg, Heidenheim und Hemmingen aufgehoben werden. In Ilsfeld (Kreis Heilbronn) wurde sie bereits im Mai dieses Jahres aufgehoben.