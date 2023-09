per Mail teilen

Nichts für Treppen-Muffel: Beim Towerrun in Rottweil sind am Sonntag etwa 1.200 Sportlerinnen und Sportler den Thyssenkrupp-Aufzugtestturm nach oben gerannt. Ganze 1.390 Stufen.

Normalerweise werden in dem Testturm bei Rottweil Hochgeschwindigkeitsaufzüge getestet. Am Sonntag haben ihn mehr als 1.200 Profis und Hobbyläufer zu Fuß erklommen. Auch Feuerwehrleute sind in voller Montur die 232 Höhenmeter auf die Turmspitze nach oben gerannt.

Feuerwehleute in voller Montur erklimmen beim Towerrun den Turm bei Rottweil. picture alliance/dpa/S.Maurer

Ältester Starter in Rottweil 87 Jahre alt

Angemeldet hatten sich mehr als 1.200 Teilnehmer aus 17 Nationen. Mit dabei waren internationale und deutsche Profis, unter anderem vom Verband "Towerrunn in Germany". Aber auch viele Hobbysportler wollten nach oben. Laut Veranstalter war der jüngste Teilnehmer gerade einmal sechs Jahre alt, der älteste 87 Jahre.

Normalerweise werden hier im Aufzugtestturm in Rottweil Hochgeschwindigkeitsaufzüge getestet. picture alliance/dpa/Daniel Maurer

Towerrun ist höchster Treppenhauslauf

Der Towerrun ist der höchste Treppenhauslauf Westeuropas. Verschiedene Wettkämpfe gehören zum Lauf. Neben Einzelstartern nehmen auch Teams teil. Hoch hinauf ging es auch für einige Feuerwehrteams. Sie liefen in Schutzkleidung und teilweise auch mit Atemschutzgeräten.

Japanerin mit neuem Streckenrekord

Als erste Frau oben auf dem Aufzugtestturm war die Japanerin Tateishi Yuko. Sie hat beim vierten "Thyssenkrupp Elevator Towerrun" am Sonntag einen neuen Streckenrekord aufgestellt. In 9:08 Minuten erklomm sie dem Veranstalter zufolge die Stufen des Thyssenkrupp-Aufzugtestturms. Bei den Männern entschied Christian Riedl aus Erlangen den Treppenhauslauf für sich. Er schaffte die Strecke in 7:08 Minuten.