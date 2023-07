24 Stunden Laufen am Stück in Karlsruhe für Kinderrechte - trotz Meniskusriss

Die meisten Läufer beim Karlsruher 24-Stunden-Lauf treten in Teams an, können sich also abwechseln und ausruhen. Diego Diaz dagegen will die 24 Stunden ganz allein schaffen – trotz Meniskusriss.

Diego Diaz ist 51 Jahre alt, kommt aus Spanien und lebt mit seiner Familie seit zwölf Jahren in Deutschland. In Durlach hat er mit seiner Frau und den zwei Söhnen ein neues Zuhause gefunden. Erst hier fing er mit dem Joggen an, nachdem er einige Leute im Wald dabei beobachtete - das gefiel ihm dann so gut, dass ihm das normale Joggen bald nicht mehr genug war.

Distanzen weit über Marathonstrecken hinaus liegen ihm besonders, sogenannte Ultradistanzen. Es reizt ihn, Grenzen auszutesten, der mentale Kampf, wenn der Körper aufgeben will.

"Das ist mehr Kopf als Muskel. Ab 50 Kilometer hat man eh Schmerzen. Wenn du dann mit den Schmerzen arbeiten kannst, ist das egal. Einfach weiter, weiter, weiter."

Motivation durch Marmeladenbrötchen und Familie

Seine Strategie: Sich selbst ein bisschen mit Essen bestechen. Mit Salz und Zucker, gerne Marmeladenbrötchen. Außerdem hilft ihm die Unterstützung seiner Familie, die bei jedem Wettkampf dabei ist.

Diego Diaz trainiert für den 24 Stunden-Lauf SWR

Einige Jahre und Herausforderungen später will er es noch einmal wissen: Beim 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte in Karlsruhe läuft er 2022 das erste Mal als Einzelläufer mit. Von 16 Uhr am Samstagnachmittag bis 16 Uhr am Sonntagnachmittag will er durchlaufen, einen Schritt nach dem anderen, über 300 Runden um den Sportplatz herum.

"Den ganzen Tag joggen geht nicht. Vielleicht joggen, gehen, spazieren, so eine Mischung. Das sind dann in 24 Stunden so 100, 120 Kilometer."

Neues Jahr, neues Glück

Leider kommt beim ersten Versuch das Wetter dazwischen: Wegen eines Gewitters muss der Lauf 2022 unterbrochen werden. Diaz ist sich aber sofort sicher: Er will es noch einmal versuchen.

"Das Orga-Team ist ein Traum, die sind top. Das ist wie in einer Familie dort."

Letzte Chance vor der OP

Es könnte seine letzte Chance sein, die 24-Stunden-Marke zu knacken: Sein rechtes Knie macht Probleme, vor kurzem unterbricht ein Unfall seine Trainingspläne. Ein paar Tage vor dem Lauf kommt die Diagnose: Meniskusschaden. Eine OP ist in Planung.

Vom Aufgeben will Diego Diaz trotzdem nichts wissen. Er trainiert weiter, gibt sich unbeirrt:

"Optimistisch bin ich immer. Das Training war relativ gut, dann muss das einfach klappen."

Läufer für Kinderrechte in Karlsruhe sammeln Spenden

Motiviert ist er auch durch die Spenden, die er mit jeder weiteren Runde sammelt - und die am Ende einem Projekt für Kinderrechte zugute kommen. Diaz ist einer von zehn Einzelläufern, die am Samstag antreten, insgesamt gehen 30 Teams an den Start.

Der 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte findet ab Samstag um 16 Uhr auf dem Sportgelände der Turnerschaft Mühlburg statt. Der Lauf ist eine Aktion des Stadtjugendausschusses Karlsruhe. Verschiedene Sponsoren haben sich bereit erklärt, für jede gelaufene Runde eine bestimmte Summe an Kinderrechtsprojekte zu spenden.

Traditionell liefern sich einige der Karlsruher Schulen den Wettkampf um die meisten gelaufenen Runden, beziehungsweise die größte Spendensumme, aber auch andere Teams sind am Start. Das diesjährige Gesamtziel des 24 -Stunden-Laufs sind rund 37.000 Euro für verschiedene Kinder- und Jugendprojekte in Karlsruhe.