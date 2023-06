Taxifahrer in Reutlingen unvermittelt niedergestochen

per Mail teilen

In Reutlingen hat ein 24 Jahre alter Mann einen Taxifahrer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Mittlerweile sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Der Kunde hat den 44-jährigen Taxifahrer offenbar mit mehreren Messerstichen wegen Geldstreitigkeiten niedergestochen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Kunde zahlt nicht, holt Messer und sticht zu

Laut den Ermittlungsbehörden war der 24-Jährige am Sonntagmorgen in der Reutlinger Innenstadt in das Taxi gestiegen und wollte nach Hause gefahren werden. Dort angekommen, habe es beim Bezahlen Probleme mit der Geldkarte des Mannes gegeben.

Unter dem Vorwand, Bargeld aus seiner Wohnung zu holen, verließ der 24-Jährige das Taxi. Statt Geld holte er allerdings ein Küchenmesser und stach unvermittelt auf den vor der Türe wartenden Taxifahrer ein. Eine Angehörige des Beschuldigten sei, so die Polizei, dem Opfer zur Hilfe gekommen und dabei leicht verletzt worden. Der polizeibekannte Mann wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.