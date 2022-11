Unbekannter ersticht Taxifahrer in Basel

per Mail teilen

Am Freitagabend gibt es Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast. Kurz darauf ist der Fahrer tot. Die Polizei ermittelt.

In Basel hat ein Unbekannter einen Taxifahrer erstochen. Nach dem Täter werde derzeit gesucht, teilte die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mit. Vor der Tat am Freitagabend hatte es demnach Streit zwischen Fahrer und Fahrgast gegeben.

Sonderkommission eingesetzt

Dabei sei der Fahrer mit einer Stichwaffe so schwer verletzt worden, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort starb. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Bislang sei die Fahndung erfolglos gewesen, hieß es.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hat für die weiteren Ermittlungen eine Sonderkommission eingesetzt. Nach eigenen Angaben hat sie schon mehrere Personen befragt. Um weitere Hinweise wird gebeten.