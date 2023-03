Der Frühling kommt und nach dem Kalender beginnt er auch in der Nacht auf Dienstag. Die Natur hat vorgelegt. Bei Gomadingen auf der Schwäbischen Alb blühen die Märzenbecher.

Am Montag, 20.03. um 22:24 Uhr, ist kalendarischer Frühlingsanfang. In Gomadingen (Kreis Reutlingen) auf der Schwäbischen Alb können Wanderer den Frühling jetzt deutlich sehen. Dort blühen die Märzenbecher - soweit das Auge reicht. "Das ist der Wahnsinn, ein Meer von Märzenbecher", so eine Spaziergängerin. Ein Mann erklärt: "Die haben sich in den letzten Jahren stark vermehrt." Man sollte sich beeilen, um dieses Naturschauspiel zu sehen. Sobald es noch wärmer und trockener wird, ist es nämlich vorbei mit der Blüte.

SWR-Reporterin Stefanie Assenheimer über die Märzenbecherblüte in Gomadingen:

Ostereier-Ausstellung in Haigerloch

Kunstvoll gestaltete Eier und österliches Kunsthandwerk von über 20 Ausstellern sind am Wochenende 25./26. März in der Haigerlocher Galerie "Die Schwarze Treppe" zu sehen. Die Ausstellung ist jeweils von 10-17 Uhr geöffnet. Die 34. Haigerlocher Ostereierausstellung ist zur Institution geworden und holt Freunde des Osterbrauchtums und Ostereiersammlerinnen und -sammler von weit her nach Haigerloch.