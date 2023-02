Was Sie über Pollen wissen sollten

per Mail teilen

Während sich viele Leute schon auf den Frühling und warme Tage freuen, greifen andere erstmal zu Taschentuch und Nasenspray. Was Sie jetzt für die Pollensaison wissen sollten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Wegen der milden Temperaturen hatten einige Allergiker bereits im Januar mit den Pollen der Haselnuss zu kämpfen. Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion klärt auf und empfiehlt, Allergiker-Apps zu nutzen.

Allergien werden zu einem immer größerem Problem. Grund dafür ist der Klimawandel, der die Pollensaison verlängert. Wie genau es dazu kommt und was die Folgen sind, erklärt SWR Umweltredakteurin Janina Schreiber.

Nicht nur im Frühling ist so einiges in der Luft unterwegs. Fast das ganze Jahr über wechseln sich erst Bäume, dann Getreide und Gräser mit dem Pollenflug ab. Wann mit welchen Pollen zu rechnen ist, finden Sie in diesem Artikel.