per Mail teilen

Erste Büsche und Bäume blühen schon. Der Klimawandel verlängert die Pollensaison und führt zu mehr Pollenbelastung. Das macht Allergien zu einem immer größeren Problem.

Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Pollenallergie. Tendenz steigend.

Pollenallergie kann sich fast durchs ganze Jahr ziehen

Für viele Menschen war eine Pollenallergie noch vor einiger Zeit ein saisonales Problem. Wer mit einer solchen Allergie zu tun hatte, hatte häufig eine oder mehrere bestimmte Zeiten im Jahr Probleme und zum Beispiel im Winter dafür keine.

Von einer solchen saisonalen Betrachtung sind Ärzte inzwischen abgekommen. Denn viele Menschen reagieren auf die Pollen mehrerer Blütenpflanzen und leiden nicht nur im Frühling oder Sommer sondern fast ganzjährig unter Beschwerden.

Die Pollenflugvorhersage muss angepasst werden

Wegen der milden Temperaturen hat die deutsche Pollenstiftung zum Beispiel diesen Winter schon kurz vor Weihnachten vor den ersten Pollenflügen gewarnt - und zwar entlang der Rheinschiene von Freiburg im Süden bis ins Ruhrgebiet hinein.

Die Blüte der Haselnuss beginnt in milden Wintern gebietsweise schon ab Januar. Diesen Winter waren die Kätzchen teils schon im Dezember an Haselnussbüschen zu sehen. Im langjährigen Trend blüht die Hasel immer früher. Auch die Erlenblüte kommt zunehmend früher. dpa Bildfunk Picture Alliance

Generell haben sich die Pollenzeiten verschoben. Der Pollenflugkalender wird deshalb immer wieder angepasst. Baumpollen fliegen tendenziell früher, Gräser blühen tendenziell später und die jeweiligen Flugzeiten überlagern sich auch teils ungünstig.

Wenn jemand also zum Beispiel gegen Baumpollen und Gräserpollen allergisch ist, dann muss er inzwischen über einen längeren Zeitraum hinweg mit Beschwerden rechnen. Von sogenannten „Peak-Pollentagen“ spricht die Deutsche Pollenstiftung meist Ende Mai bis Anfang Juni, wenn die Birke gerade noch blüht, und die Gräser dann beginnen.

Aktuelle Vorhersagen liefert zum Beispiel die Deutsche Pollenstiftung, Informationen gibt es auch hier beim Allergieinformationsdienst des Helmholtz Zentrums München.

Gerade im Südwesten hat der Pollenflug dieses Mal besonders früh begonnen. Bei der Hasel ist hier ein so schneller Anstieg gemessen worden, wie noch nie, hat Pollenexpertin Anja Schwalfenberg vom Deutschen Allergie- und Asthmabund im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt.

Klimastress lässt Pflanzen mehr Pollen produzieren

Die Deutsche Pollenstiftung misst die Konzentration der Pollen seit mehr als zwanzig Jahren. Es zeigt sich, dass die meisten Baumpollen, wie die von Birke, Hasel oder Esche zunehmen. Auffällig in den Ergebnissen ist: Normalerweise produzieren Bäume in schwankenden Mengen Pollen. Das heißt, in einem Jahr sind es mehr Pollen, im nächsten Jahr wieder weniger, weil sich die Bäume ausruhen. Doch seit einigen Jahren ist die Pollenproduktion gleichbleibend hoch. Die Pollenstiftung erklärt das mit Stress durch den Klimawandel, dem die Bäume ausgesetzt sind. Der Baum versucht, seine Art zu erhalten und bildet deshalb mehr Pollen.

Schadstoffe in der Luft machen Pollen aggressiver

Europaweit zeigt sich vor allem der Trend, dass die Pollenbelastung für Menschen in den Städten zum Problem werden kann. Zumindest haben Studien gezeigt, dass Städter häufiger Antikörper gegen Pollen vorweisen. Das muss nicht zwangsläufig auch heißen, dass sie allergisch reagieren.

Das Zusammenspiel aus Feinstaub, Stickoxiden und Pollenflug macht Pollen in Städten besonders aggressiv. dpa Bildfunk Picture Alliance

Städter brauchten in einer Studie zum Beispiel aber häufiger Hilfsmittel gegen Pollenallergien als Menschen, die auf dem Land wohnen. Die Pollenbelastung war dabei gleich hoch.

Allerdings wirkt sich die Kombination mit Feinstaub und Stickoxiden in der Stadt auch auf die Pollen aus: Diese können aggressiver werden. Das bedeutet, dass sie, um sich selbst zu schützen mehr von den Eiweißen produzieren, die Allergien verursachen.

Zusammenhang zwischen Hygiene und Allergien

Wissenschaftler ziehen im Vergleich zwischen städtischen und ländlichen Gebieten auch die sogenannte Hygienetheorie heran: Kinder wachsen „immer sauberer“ auf, weshalb in ihrem Immunsystem im Darm Bakterien fehlen, um sich zu schützen. Studien haben gezeigt, dass Kinder, die in ländlicher Umgebung mit tendenziell mehr Bakterien aufwachsen resistenter gegen Pollen waren.

Allergikern machen auch Pflanzen zu schaffen, die früher nicht in Deutschland heimisch oder weniger stark verbreitet waren. Beispielsweise die Beifuß-Ambrosie kann heftige allergische Reaktionen auslösen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Das hilft bei Allergien

Die deutsche Pollenstiftung rät dazu, sich durch Tests beim Arzt vor allem genau darüber zu informieren, gegen welche Pollen eine Allergie vorliegt.

Außerdem empfiehlt sie Apps wie die eigene „Pollenapp 5.0“ oder die „Husteblume“ von der Techniker Krankenkasse. Anhand von Pollenflug- und Luftschadstoffdaten berechnen diese das jeweilige Allergierisiko für den Tag. Sollte das hoch sein, können Betroffene vorsorgen.

Antihistaminika hemmen die allergische Reaktion und sind als Nasensprays, Augentropfen oder Tabletten erhältlich. Außerdem kann auch eine Hyposensibilisierung beim Facharzt helfen. Die wirkt allerdings nicht sofort, sondern sollte im Herbst angegangen werden – also frühzeitig bevor die Pollenlast am höchsten wird.